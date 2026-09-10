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10 de septiembre de 2026 - 20:32
Jujuy.

Se normalizó el servicio eléctrico en la Quebrada después de un corte por la caída de árboles

El corte del servicio eléctrico se produjo durante la tarde de este jueves en gran parte de la Quebrada por la caída de árboles de gran porte.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Durante la tarde de este jueves desde EJESA emitieron un comunicado dando a conocer la situación por la falta de servicio eléctrico en diferentes localidades de la Quebrada. El mismo se produjo por la caída de árboles de gran porte que afectaron el alimentador Humahuaca.

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La caída de árboles sobre la red de distribución ocasionó importantes daños en el Alimentador Humahuaca, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico en las localidades de Uquía, Humahuaca, Iturbe, Cianzo, Aparzo, Chorcan.

Así también se registraron conductores cortados, aisladores rotos y postes dañados, lo que requirió tareas de reparación y reposición de distintos elementos de la infraestructura eléctrica. Durante la noche del jueves, desde la empresa confirmaron que a las 20:31 se normalizó el servicio en su totalidad.

Trabajos por el corte de suministro eléctrico

Desde la detección de la falla, los equipos técnicos y cuadrillas de emergencias trabajaron de manera ininterrumpida en la zona afectada, realizando el retiro de árboles y ramas, la reparación de conductores y aisladores, la intervención sobre los postes dañados y las maniobras necesarias para avanzar con la normalización del servicio.

En paralelo, y con el objetivo de garantizar el suministro a sectores prioritarios, se abasteció al Hospital de Humahuaca y a parte de la zona Centro mediante la generación de la Central de Humahuaca, hasta lograr la restitución total del servicio.

Volvió el servicio en Humahuaca

A través de la actualización del comunicado de EJESA, después de las 20 se notificó que continúan con generación aislada abasteciendo casi a la totalidad de Humahuaca y localidades mencionadas.

En este sentido, y por razones operativas que tienen incidencia directa en las maniobras técnicas que están ejecutando, solo resta normalizar con servicio de red el Barrio 2 de Abril de la ciudad de Humahuaca y los usuarios del Distribuidor Cianzo.

Pasadas las 20:30 de este jueves, el servicio se normalizó en su totalidad.

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