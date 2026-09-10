Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud presentó la Lista 10 Celeste y Blanca

La Central de Trabajadores de la Argentina ( CTA ) en Jujuy se prepara para una nueva elección y Santiago Hamud presentó oficialmente la Lista 10 Celeste y Blanca, con la que buscará continuar al frente de la central sindical en la provincia.

Salud. Convenio entre el Sanatorio Los Lapachos y la CTA para los afiliados

Durante la presentación, Hamud hizo un balance de los últimos cuatro años de gestión y destacó el crecimiento de la organización, además de la incorporación de distintos sectores gremiales a la propuesta electoral. “Estamos cumpliendo estos cuatro años de mandato con un balance realmente positivo , con un avance gigante en cuanto a la construcción de la CTA y en cuanto a la resolución de los problemas que venían teniendo nuestros compañeros y afiliados”, expresó.

Uno de los puntos que más remarcó fue la conformación de una lista amplia, con representación de los sindicatos que integran la central. “Hemos logrado hacer un armado en el cual lo integran la totalidad de los sindicatos que integran la CTA y eso es muy importante, porque hoy están acompañando esta lista”, sostuvo.

Hamud aseguró que la propuesta se construyó con presencia de distintos sectores y localidades de Jujuy. “Es una lista realmente de unidad donde participan todos los sectores y hemos logrado completar más de 130 cargos que se promueven en esta elección, con representación de todas las localidades de la provincia”, afirmó.

Según explicó, uno de los objetivos políticos de la lista es fortalecer a la CTA como espacio de representación gremial. “Hace mucho tiempo la CTA venía vaciada de contenido, venía vaciada del movimiento obrero y era una CTA que no tenía sentido. Hoy está volviendo a recuperar ese sentido”, señaló.

El eje puesto en la precarización laboral

Entre las principales propuestas de la Lista 10 aparece el combate contra las distintas formas de precarización laboral. “En caso de ganar vamos a seguir trabajando y luchando contra la precarización laboral”, dijo Hamud.

El dirigente mencionó la situación de trabajadores que se desempeñan en establecimientos educativos bajo distintas modalidades, además de casos en Salud y en municipios. “Hay precarización en la salud, hay precarización en los municipios y venimos trabajando muy fuerte en eso. Queremos que Jujuy sea una provincia sin trabajo precarizado”, sostuvo. También señaló que durante la actual gestión avanzaron con reclamos relacionados con capacitadores y trabajadores que cumplen funciones en escuelas.

Salarios, paritarias y despidos

Hamud planteó además que, si la lista se impone en las elecciones, la central continuará interviniendo en conflictos laborales vinculados a despidos y salarios. “Vamos a seguir luchando en contra de los despidos en cada lugar, peleando porque haya paritarias dignas, porque haya sueldos que alcancen”, manifestó.

En ese marco, también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que la CTA debe mantener una posición activa frente al escenario económico y social. “Necesitamos tener una CTA fuerte, una CTA en unidad con todos los sectores y una CTA que pueda estar a la altura de las circunstancias para enfrentar todas estas adversidades que vienen”, afirmó.

Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud presentó la Lista 10 Celeste y Blanca

Por último, Hamud agradeció el respaldo de dirigentes nacionales de la central. “Agradecer el acompañamiento de la Lista 10 nacional, que nos brindó todo el apoyo. A Roberto Baradel, a Hugo Yasky, a Catalano y a todos los compañeros y compañeras de la CTA nacional que han estado bancando”, concluyó.