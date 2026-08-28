Consejo del Salario: Tras un final escandaloso el Gobierno fijará el salario mínimo por decreto

En el marco del encuentro virtual del Consejo del Salario para definir el salario mínimo, delegados de la CGT y CTA abandonaron la reunión. Ahora el Gobierno Nacional fijará por decreto el monto del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

El encuentro se levantó luego de que la CGT y la CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril.

El SMVM está en $376.600. En tanto, el Ejecutivo buscaba garantizar que los sueldos de convenio arranquen en $1.000.000.

El ajuste que defina el Consejo también impactará en la prestación por desempleo, que es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese.

Reunión frustrada Los sindicalistas de la CGT y CTA reaccionaron además ante la insistencia de la Secretaría de Trabajo en no permitir que la reunión sea presencial y ahora harán una denuncia internacional ante la OIT. En este sentido, las tres centrales obreras participaron sólo de la comisión técnica salarial, donde cada una de las partes hace su propuesta de incremento, y como no lograron la presencialidad del encuentro, anunciaron que se irían y no participarían de la reunión plenaria del Consejo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.