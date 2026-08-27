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27 de agosto de 2026 - 20:47
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Paritarias: El Gobierno Nacional impulsa un salario mínimo garantizado de más de $1 millón

La Secretaría de Trabajo apunta a que las renegociaciones de paritarias contemplen un salario mínimo garantizado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salarios

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El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, apunta a que exista un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos mientras se renegocian las paritarias luego de la aprobación de la reforma laboral.

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En este sentido, dicha Secretaría impulsa un salario mínimo de al menos $1.000.000 para agosto de 2026, en el marco de la renegociación de convenios colectivos y esperan que los sindicatos acuerden con las distintas cámaras para homologar los acuerdos, en este sentido este viernes habrá una reunión clave para discutirlo.

Fuentes del Gobierno confirmaron a TN que “lo tienen que negociar sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos. Ya se lo estamos comunicando sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso como Maestranza, Uocra, Sanidad”.

Desde la CGT la propuesta se recibió con reservas y plantean que el ingreso básico debe ser equivalente a una canasta básica familiar, hoy de $1.564.716.

Así también afirmaron que este incremento que recomendaron tanto a las cámaras como a los sindicatos al autorizarlos a negociar paritarias no tendría un impacto en la inflación.

Salario Mínimo

Este esquema se diferencia del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Ese piso legal rige para quienes no están amparados por negociación colectiva y, en agosto, se ubica en $376.600. Ante esta situación, el Consejo del Salario tiene prevista una reunión para revisar ese monto este viernes.

Tanto la CGT como las dos CTA le solicitaron a la Secretaría de Trabajo que la reunión del Consejo del Salario sea presencial y no virtual ya que en el encuentro “se discutirá la actualización del salario mínimo, una definición que impacta en los ingresos laborales”. Sin embargo, el pedido fue rechazado.

El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial de los trabajadores.

El ajuste que defina el Consejo también impactará en la prestación por desempleo, que es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese.

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