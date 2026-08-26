Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: ¿qué cambia con el proyecto aprobado en el Diputados?

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa propone cambios en el funcionamiento de la entidad y apunta principalmente a limitar los mecanismos mediante los cuales el BCRA puede financiar al Estado con emisión de dinero.

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En este sentido uno de los principales cambios establece que el objetivo central del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

La Carta Orgánica, vigente desde 2012, establece múltiples objetivos como la estabilidad monetaria y financiera, la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Así entonces el proyecto elimina este esquema de objetivos múltiples y prioriza el cuidado del valor del peso.

Se limita el financiamiento al Tesoro

La reforma plantea la prohibición del financiamiento monetario al sector público. Para ello, elimina los adelantos transitorios, mecanismo que permite al Banco Central transferir fondos al Tesoro.

Además, prohíbe que el BCRA compre títulos de deuda del Estado al momento de su emisión. La restricción alcanza al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

El proyecto también elimina una norma vigente desde 2006 que permitía utilizar reservas internacionales para cancelar deuda del Tesoro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores a cambio de recibir Letras Intransferibles.

Luis Caputo.

Cambios en las ganancias del BCRA

La iniciativa modifica también el mecanismo mediante el cual el Banco Central puede transferir sus ganancias al Tesoro. Las diferencias de valor generadas por variaciones del tipo de cambio o por la tenencia de oro no podrán ser distribuidas al Estado. Deberán quedar incorporadas al capital del Banco Central o registradas en una reserva especial.

Solo podrán transferirse al Tesoro las ganancias efectivamente realizadas y disponibles, y deberán utilizarse exclusivamente para cancelar deuda pública.

Más requisitos para remover a las autoridades

El proyecto establece tres causales concretas de remoción para el presidente y directores del Banco Central: violación de incompatibilidades, incapacidad y falta grave y manifiesta. Además se requerirá la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios.

La reforma también elimina la participación del ministro de Economía, o de su representante, en las reuniones del directorio. Actualmente puede asistir y participar con voz, aunque sin voto.

¿Qué cambia con las reservas internacionales?

El proyecto incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas internacionales del Banco Central. También establece nuevas reglas sobre los activos externos en los que puede invertir la entidad y habilita expresamente el uso de las reservas como garantía en operaciones propias de la actividad del BCRA.

A su vez, amplía las posibilidades de financiamiento del Banco Central con organismos multilaterales, otros bancos centrales y bancos internacionales.

En síntesis, la reforma busca modificar el funcionamiento del BCRA, restringir la emisión destinada a financiar al Estado, establecer nuevas reglas sobre las ganancias y reservas y otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.