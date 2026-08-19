El presidente del BCRA anticipó una inflación menor al 1,9% para agosto. 

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, se mostró “bastante optimista” sobre la evolución de la inflación y aseguró que agosto marcará una nueva desaceleración, con un índice inferior al de julio y, probablemente, también al de junio.

Inflación. Qué fue lo que más subió y lo que más bajó en Jujuy durante julio

Santiago Bausili se mostró optimista respecto de la evolución de los precios en lo que va de agosto y anticipó que la inflación podría retomar su sendero de desaceleración después del repunte registrado en julio. En ese sentido, el presidente del Banco Central estimó que el índice del mes probablemente se ubique por debajo del 1,9% de junio .

La postura de Bausili quedó expuesta durante el FIEL Premium Meeting , realizado este miércoles de manera virtual. Allí, el titular del Banco Central destacó que los registros de alta frecuencia de agosto muestran señales favorables y anticipó una nueva desaceleración de la inflación.

El presidente del BCRA declaró que “ seguimos viendo una reducción de la inflación , los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos, a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio , que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio ”.

En materia cambiaria, el presidente del Banco Central anticipó que el programa de compras de dólares continuará vigente y descartó su levantamiento “en el corto plazo”. Hasta el 18 de agosto, las adquisiciones acumulaban USD 13.664 millones, superando ampliamente las expectativas del mercado.

Al analizar la actividad económica, Bausili admitió que todavía existe un escenario dispar, con sectores que continúan atravesando dificultades y otros que muestran una evolución favorable. No obstante, señaló que comienza a observarse un efecto de arrastre y que el crecimiento de los sectores más dinámicos empieza a impactar de manera positiva en los que venían más rezagados.

Por otra parte, el titular del Banco Central respaldó la reciente habilitación de créditos en moneda extranjera para sectores que no generan divisas por exportaciones. Bausili consideró que la medida permitirá aprovechar parte del ahorro en dólares de los argentinos y canalizarlo hacia proyectos de inversión y financiamiento productivo.

La evolución de la economía real según Bausili

En relación con los índices de precios, Bausili anticipó que el Banco Central mantendrá el “sesgo contractivo” de la política monetaria mientras la inflación local no converja con la internacional. De esta manera, la autoridad monetaria busca sostener las condiciones necesarias para profundizar el proceso de desaceleración de los precios.

En cuanto a la evolución de la economía real, Bausili se mostró optimista y confió en que “vamos a crecer a tasas más altas”. En ese sentido, destacó que, como el crecimiento “está liderado por la inversión del sector privado, conlleva una mejora de la productividad de mucha más calidad que cuando estaba centrada en el sector público”.

En esa línea, subrayó que la economía atraviesa actualmente “una heterogeneidad mucho más amplia”, en la que conviven “sectores que sufren y sectores que crecen”.

Al referirse a la evolución dispar de la actividad, con avances en sectores como la energía, la minería y el agro y dificultades en la industria, la construcción y el comercio, Bausili destacó que “se está empezando a ver que los sectores a los que les va mejor comienzan a tener un impacto en los más rezagados”.