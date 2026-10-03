Noviembre tendrá cinco días sin bancos en Argentina por la visita del papa León XIV

Los bancos de todo el país tendrán cinco días consecutivos sin atención presencial durante noviembre . El cierre comenzará el viernes 6 por el Día del Bancario, continuará durante el fin de semana y se extenderá el lunes 9, feriado nacional por la visita del papa León XIV, y el martes 10, declarado feriado bancario por el BCRA.

Personas. Abel Pintos fue el elegido para cantarle al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

País. Presentaron la canción oficial para acompañar la llegada del papa León XIV

El cronograma especial contempla cinco jornadas consecutivas sin atención presencial en las sucursales:

De esta manera, la atención presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre en la mayor parte del país.

El feriado bancario del martes 10 fue incorporado oficialmente por el BCRA a su calendario de feriados bancarios 2026 mediante las comunicaciones C 102390 y A 8487.

Qué se podrá hacer durante esos días

El cierre de las sucursales no implica la interrupción de todos los servicios financieros. Durante los feriados continuarán disponibles los principales canales electrónicos.

Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos y consultas mediante home banking y aplicaciones móviles, además de utilizar cajeros automáticos para extracciones, transferencias y pagos.

También seguirán funcionando las billeteras electrónicas y las tarjetas de débito y crédito para realizar pagos.

La visita del papa León XIV a Argentina

El papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Gobierno nacional estableció mediante el DNU 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. Además, se dispuso el martes 10 como feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

La agenda prevista para el papa

El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará al país y tendrá actividades en Buenos Aires, entre ellas un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una reunión con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa frente al Monumento de los Españoles. También mantendrá encuentros con representantes de distintos sectores y confesiones religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá la misa central en el predio de FAdeA. La jornada incluirá además un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la Basílica de Luján antes de continuar su viaje hacia Lima.