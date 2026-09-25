Abel Pintos fue el elegido para cantarle al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Abel Pintos será el encargado de ofrecer una presentación musical ante el papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole , prevista para el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15. La participación del cantante forma parte de la a genda oficial del pontífice en su paso por la Argentina.

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En las últimas horas, el artista recibió formalmente la invitación proveniente del Vaticano . En los próximos días, su equipo mantendrá reuniones con los organizadores para definir los detalles de la presentación, que serán comunicados posteriormente.

Tras hacerse oficial el viaje del papa a la Argentina , comenzaron a circular distintos nombres de artistas que podrían estar a cargo de las presentaciones musicales previstas durante los encuentros del pontífice con los fieles.

Días atrás, la Conferencia Episcopal presentó el tema musical creado especialmente para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina . La canción lleva por nombre “Argentina con el papa León” y fue difundida como parte de los preparativos para la llegada del pontífice.

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, comunicó la Iglesia a través de sus redes sociales al anunciar la propuesta musical. El santo padre permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La organización también explicó cómo se llevó adelante la elección de la canción que acompañará la visita. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

El mensaje concluye con un llamado a continuar con los preparativos de cara al arribo del pontífice: “Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”.