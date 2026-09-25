viernes 25 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2026 - 12:29
Personas.

Abel Pintos fue el elegido para cantarle al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

El cantante fue convocado para brindar una presentación musical durante el paso del pontífice por el Cottolengo Don Orione.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Abel Pintos le cantará al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Abel Pintos le cantará al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Abel Pintos será el encargado de ofrecer una presentación musical ante el papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15. La participación del cantante forma parte de la agenda oficial del pontífice en su paso por la Argentina.

Lee además
Se confirmó la agenda del Papa León XIV  en Argentina.
País.

El Papa León XIV ya tiene agenda en Argentina: cuándo será la misa multitudinaria en Palermo
La llegada de León XIV tendrá un feriado nacional
País.

Papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado nacional por su visita

En las últimas horas, el artista recibió formalmente la invitación proveniente del Vaticano. En los próximos días, su equipo mantendrá reuniones con los organizadores para definir los detalles de la presentación, que serán comunicados posteriormente.

Tras hacerse oficial el viaje del papa a la Argentina, comenzaron a circular distintos nombres de artistas que podrían estar a cargo de las presentaciones musicales previstas durante los encuentros del pontífice con los fieles.

“Argentina con el papa León”: presentaron la canción oficial para recibir al sumo pontífice

Días atrás, la Conferencia Episcopal presentó el tema musical creado especialmente para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina. La canción lleva por nombre “Argentina con el papa León” y fue difundida como parte de los preparativos para la llegada del pontífice.

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, comunicó la Iglesia a través de sus redes sociales al anunciar la propuesta musical. El santo padre permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La organización también explicó cómo se llevó adelante la elección de la canción que acompañará la visita. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

El mensaje concluye con un llamado a continuar con los preparativos de cara al arribo del pontífice: “Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Papa León XIV ya tiene agenda en Argentina: cuándo será la misa multitudinaria en Palermo

Papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado nacional por su visita

Presentaron la canción oficial para acompañar la llegada del papa León XIV

Prueba extrema de picante: comió 25 Carolina Reaper en poco más de tres minutos y es récord

Pity Álvarez fue internado tras sufrir una crisis de presión arterial

Lo que se lee ahora
Prueba extrema de picante: comió 25 Carolina Reaper en poco más de tres minutos y es récord.
Personas.

Prueba extrema de picante: comió 25 Carolina Reaper en poco más de tres minutos y es récord

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes video
Jujuy.

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes

Ciudad Cultural desde el dron de TodoJujuy video
Jujuy.

FNE 2026: color, emoción y sueños en el último desfile con puntaje

El medallero de los Juegos Suramericanos: la pelea entre Argentina y Colombia por el 2° lugar.
Deportes.

Argentina y Colombia definen el segundo puesto en los Juegos Suramericanos

Volcó una camioneta con un cargamento de hojas de coca en Los Nogales
Jujuy.

Volcó una camioneta con un cargamento de hojas de coca en Los Nogales

Femicidio de Agostina Vega: nuevas pruebas en la investigación. 
Investigación.

Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular del principal acusado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel