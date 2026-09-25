Prueba extrema de picante: comió 25 Carolina Reaper en poco más de tres minutos y es récord.

El canadiense Mike Jack , reconocido por sus desafíos de consumo extremo, volvió a quedar en el centro de la escena al establecer una nueva marca mundial. Lo logró luego se someterse a una increíble prueba extrema de picante : ingerió 25 chiles Carolina Reaper en apenas 3 minutos y 3,53 segundos . El logro fue certificado por Guinness World Records y se concretó el 30 de agosto de 2026.

Esta marca lo llevó a superar el récord que el propio competidor había establecido anteriormente en esta disciplina. Con este resultado, el deportista extremo reafirmó su lugar como uno de los máximos referentes en las pruebas de tolerancia a la capsaicina , una especialidad que demanda un exigente entrenamiento tanto físico como mental para afrontar desafíos de alcance internacional.

La relevancia de este récord se entiende mejor al considerar el nivel de picor del Carolina Reaper . Esta variedad de chile registra un promedio de 1,6 millones de unidades Scoville , una escala empleada para cuantificar la presencia de capsaicina, el compuesto químico que provoca la activación de los receptores sensoriales asociados al dolor dentro de la boca.

Para tener una referencia concreta sobre su intensidad, un jalapeño común se ubica entre las 2.500 y las 8.000 unidades Scoville . En comparación, el Carolina Reaper puede alcanzar un nivel de picor entre 200 y 600 veces superior al de esta variedad tradicional.

El canadiense acumula 20 títulos internacionales con una alimentación basada en plantas

El desafío que Jack llevó adelante a fines de agosto se suma a una extensa carrera dedicada a las competencias de rapidez y resistencia en el consumo de alimentos.

A lo largo de su recorrido como competidor, el canadiense consiguió 20 récords oficiales reconocidos por Guinness World Records, lo que lo ubicó entre los atletas con mayor cantidad de marcas dentro de la organización. Su trayectoria también se distingue por una particularidad: todos sus desafíos están basados exclusivamente en alimentos compatibles con una alimentación vegana.

Esta característica de su carrera también contribuyó a que alcanzara una amplia exposición en las redes sociales, especialmente en plataformas como YouTube e Instagram. Allí reúne a miles de seguidores bajo el apodo de “aspiradora vegana”, una denominación relacionada con la velocidad con la que consume grandes cantidades de comida elaborada sin productos de origen animal.

Luego de que su nueva marca fuera oficialmente verificada, Jack explicó a los jueces de la organización internacional cuál es una de sus principales motivaciones: “Me gusta ponerme a prueba y ver hasta dónde puedo llegar”.

El hábito por las concentraciones extremas nació durante sus años de estudiante

La afición de Jack por los sabores intensamente picantes no estuvo presente desde sus primeros años. El propio creador de contenido contó que, cuando era más joven, su padre solía bromear con él y cuestionarle qué sentido tenía buscar una sensación de dolor físico mientras comía.

Sin embargo, esa relación con el picante se transformó durante sus años universitarios. Fue entonces cuando empezó a sumar salsas de producción industrial a sus comidas habituales y, con el tiempo, fue incrementando gradualmente la cantidad que utilizaba.

Después de probar distintas preparaciones elaboradas con ajíes de gran intensidad, un amigo lo impulsó a comenzar a documentar sus prácticas y compartirlas mediante un canal de videos. Su primera marca reconocida oficialmente llegó el 26 de enero de 2020, cuando logró comer tres Bhut Jolokia, conocidos como chiles fantasma, en apenas 9,75 segundos.

Ese registro permaneció vigente hasta que el estadounidense Gregory Foster lo superó en noviembre de 2021, al completar el mismo desafío en 7,47 segundos. Sin embargo, aquella primera experiencia competitiva fue clave para que el canadiense comenzara a darle una estructura definida a su sistema de entrenamiento.

La meditación budista y los ejercicios de respiración son claves en su preparación

Para afrontar los efectos que la capsaicina genera en el organismo, especialmente en el estómago y la garganta, el competidor adapta sus métodos de preparación de acuerdo con las características de cada desafío.

Cuando se trata de pruebas de larga duración, como la que protagonizó el 9 de septiembre de 2023 en Warwick, Quebec, donde consiguió consumir 100 chiles Carolina Reaper en 36 minutos y 38,81 segundos, Jack utiliza técnicas de meditación budista centradas en el control de la respiración.

De acuerdo con lo que contó el competidor, esta práctica de entrenamiento mental le ayuda a mantener la atención durante períodos prolongados y a distanciarse de la sensación de quemazón provocada por el picante. En cambio, para las pruebas centradas exclusivamente en la velocidad y de corta duración, el canadiense cambia por completo su preparación: antes de poner en marcha el cronómetro, escucha música con un ritmo intenso y realiza saltos para activar el sistema cardiovascular.

“La prueba de los 100 chiles fue el título más difícil que intenté porque sostener el ritmo mientras el picor se acumula resulta extremo”, detalló.

Después de establecer la marca de 25 chiles en poco más de tres minutos, el canadiense ya piensa en el próximo desafío que buscará afrontar dentro del ámbito internacional. Su atención está puesta en conseguir ejemplares de Pepper X, la variedad que Guinness World Records reconoció a fines de 2023 como el chile más picante del mundo, con un promedio de 2,69 millones de unidades Scoville.

Jack aseguró que ya comenzó las gestiones para obtener cosechas certificadas, con el objetivo de convertirse en uno de los primeros competidores en establecer marcas mundiales utilizando esta variedad de pimiento.