Saltó desde 4.500 metros y logró un récord Guinness al tatuarse durante una caída libre.

Un artista de Estados Unidos logró una hazaña inédita al convertirse en la primera persona en realizarse un tatuaje mientras descendía en caída libre durante un salto en paracaídas , a una altura superior a los 4.500 metros , según certificó el ente detrás del Récord Guinness.

Funky Matas llevó adelante el desafío tras lanzarse desde 4.572,91 metros sobre Lake Wales, Florida . Durante el descenso, mientras viajaba a una velocidad cercana a los 190 kilómetros por hora , escribió en su propia mano la palabra “FLY” . La proeza le permitió obtener el récord mundial por el autotatuaje realizado a mayor altitud en una caída libre .

La preparación de la hazaña implicó un desafío de gran magnitud, comparable incluso con el momento del salto. De acuerdo con lo que Matas contó a Guinness World Records , distintas compañías especializadas en paracaidismo rechazaron formar parte del proyecto antes de que Jump Florida Skydive decidiera brindar el espacio y los recursos necesarios para llevarlo adelante.

La jornada anterior al desafío, el artista realizó pruebas de práctica utilizando un ventilador industrial apuntando hacia él , con el objetivo de ajustar la postura y controlar la estabilidad que debía mantener durante el descenso. Al momento de concretar el salto, aseguró la máquina de tatuajes a su mano mediante cinta adhesiva , una medida preventiva para impedir que el dispositivo se desprendiera por la fuerza del viento mientras estaba en caída libre.

La tinta estuvo a punto de congelarse durante el descenso

Según explicó la organización, una de las principales dificultades del desafío estuvo relacionada con las condiciones extremas durante la caída: impedir que la tinta utilizada para el tatuaje se congelara.

Debido a que no tenía la posibilidad de reabastecer la máquina mientras permanecía en el aire, el artista tuvo que administrar una cantidad limitada de tinta y completar el procedimiento en un tiempo reducido, antes de que las bajas temperaturas provocadas por el viento afectaran el funcionamiento del material.

La palabra elegida para plasmar en su piel fue “FLY”, una decisión vinculada tanto al espíritu de la experiencia como a la necesidad de utilizar un término corto que pudiera completarse durante los pocos segundos disponibles que tenía en el descenso.

“Considerando que íbamos a unas 120 millas por hora, creo que quedó bastante bien. Es definitivamente legible”, expresó Matas. El artista, de 38 años, explicó de manera sencilla qué lo impulsó a realizar el desafío: “Amo la adrenalina, los tatuajes y la rebeldía, así que no había mucho que pensar”.

Ya acumula 273 autógrafos de famosos tatuados en su espalda

Esta no fue la primera ocasión en la que Matas logró ingresar a los registros de Guinness World Records. El artista ya contaba con otra marca reconocida por la organización: la de mayor cantidad de firmas tatuadas en el cuerpo de un hombre, con una colección de 273 autógrafos plasmados en su espalda.

Entre esas firmas se encuentran las de reconocidas figuras internacionales como 50 Cent, Will Smith, Bad Bunny y Jyoti Amge, quien posee el récord Guinness como la mujer más baja del mundo.

Con el paso del tiempo, el particular registro de Matas continuó ampliándose mediante nuevas incorporaciones. Entre las personalidades que recientemente dejaron su firma sobre su piel aparecen figuras como Martha Stewart, Logan Paul y KSI. El artista aseguró que, luego de conseguir su primer reconocimiento mundial, experimentó una motivación renovada que describió como “un fuego encendido” y que lo llevó a continuar desafiándose para alcanzar nuevos récords.

“Si yo puedo lograr algo así, espero que quienes buscan alcanzar sus propias metas —sea dejar un trabajo para perseguir su pasión o romper otro récord mundial— encuentren algo de valor en lo que hago”, expresó en una entrevista con Guinness World Records. Además, adelantó que todavía quedan por conocer muchas más de sus “ideas alocadas”.