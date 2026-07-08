Un fanático se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto y emocionó al jugador

Un fanático argentino se tatuó el quite salvador de Leandro Paredes ante Egipto , en una nueva muestra de la pasión que genera la Selección Argentina durante el Mundial 2026. La jugada ocurrió en un momento decisivo del partido y, apenas unas horas después, ya había quedado grabada para siempre en la piel del hincha.

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El protagonista compartió las imágenes del tatuaje en Instagram y mencionó al mediocampista argentino con un mensaje cargado de admiración. Paredes vio la publicación y reaccionó con un “me gusta”, un gesto sencillo que terminó de completar una historia atravesada por la emoción.

La escena resume buena parte de lo que provoca esta Selección: no solo se festejan los goles o las victorias, también se abrazan los sacrificios, los cierres a tiempo y esas jugadas silenciosas que pueden cambiar un partido.

La acción elegida por el fanático fue un cruce de Leandro Paredes que frenó una llegada peligrosa de Egipto cuando el partido todavía estaba abierto.

El volante recuperó la pelota en un momento clave y evitó que el conjunto africano pudiera profundizar una contra que amenazaba con complicar todavía más a la Argentina. Poco después llegó el tercer gol que selló la remontada por 3 a 2 y la clasificación a los cuartos de final.

La jugada fue comparada con el recordado cierre de Javier Mascherano ante Arjen Robben en la semifinal del Mundial 2014: una intervención defensiva que no terminó en gol, pero que quedó asociada a un momento decisivo.

El homenaje que llegó apenas horas después

El usuario de Instagram Adri Aguilera82 publicó fotografías del proceso y del resultado final del tatuaje. En la imagen quedó representado el momento exacto en el que Paredes le quita la pelota a su rival.

Junto a la publicación, el joven escribió: “Sos lo más grande que hay” y etiquetó al futbolista. La respuesta llegó a través de un “me gusta” del propio mediocampista.

No era la primera vez que el fanático llevaba a Paredes a su piel. Anteriormente había conocido al jugador en un entrenamiento de Boca Juniors en Ezeiza y consiguió que le firmara una pierna para convertir también ese autógrafo en tatuaje.

“Sos lo más grande que hay” “Sos lo más grande que hay”

Una Selección que genera algo más que fútbol

La historia del tatuaje volvió a mostrar el vínculo especial que existe entre los jugadores y los hinchas.

En Argentina, cada Mundial transforma rutinas, modifica horarios y reúne a familias, amigos y desconocidos frente a una misma pantalla. Pero con este equipo, además, las emociones parecen multiplicarse: hay goles que se gritan, atajadas que se recuerdan y quites que terminan convertidos en símbolos.

Paredes no fue el autor del gol del triunfo, pero su intervención representó uno de esos momentos que explican el espíritu del equipo: correr, meter, acompañar y no dar ninguna pelota por perdida.

Una marca que va mucho más allá de la tinta

El tatuaje representa una jugada, pero también una forma de vivir a la Selección. Cada futbolista deja su huella de una manera diferente. Algunos lo hacen con goles, otros con atajadas y otros, como Paredes, con una recuperación en el momento exacto.

La tinta quedó en la piel del fanático. La jugada, en cambio, ya pertenece a la memoria colectiva de una Selección que sigue despertando orgullo, pasión y una identificación difícil de explicar solamente con palabras.

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