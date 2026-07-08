Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Kansas City para ver a la Selección Argentina

Con la Selección Argentina clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026 , los hinchas comenzaron a analizar las distintas alternativas para viajar a Kansas City y acompañar al equipo de Lionel Scaloni frente a Suiza. Entre vuelos, alojamiento y entrada, la opción más económica se acerca a los $5 millones por persona .

Deportes. Mundial 2026: tras eliminar a Cabo Verde, la Selección Argentina entrenará en Miami y se prepara para Egipto

El encuentro se disputará el sábado 11 de julio, desde las 22 —hora argentina— , en el estadio de Kansas City. Suiza consiguió la clasificación luego de eliminar a Colombia en la definición por penales.

Una de las alternativas más accesibles consiste en dividir el viaje en dos tramos: primero volar desde Buenos Aires hasta Miami y, posteriormente, trasladarse desde esa ciudad hasta Kansas City.

El pasaje de ida de Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza hasta Miami cuesta $1.205.116 , mientras que el regreso tiene un valor de $867.918 . Por su parte, Avianca ofrece el tramo completo de ida y vuelta a Miami por $2.339.217 .

Para continuar desde Miami hacia Kansas City, Frontier Airlines presenta una tarifa de $1.755.360 por el viaje de ida y vuelta.

Al combinar las opciones más económicas de ambos trayectos, el costo total de los vuelos asciende a $3.828.394 por persona.

La opción de vuelo directo

Los hinchas que busquen evitar la escala en Miami también pueden optar por un vuelo directo entre Buenos Aires y Kansas City.

La tarifa más baja relevada para ese recorrido pertenece a United Airlines y alcanza los $11.541.720 por persona, un valor cercano al triple de la alternativa que incluye una conexión en Miami.

Hospedaje y entrada para el partido

A los pasajes se debe sumar el alojamiento en Kansas City. La opción más económica relevada para una estadía de tres noches cuesta aproximadamente $474.095 por persona.

De esta manera, el gasto mínimo entre vuelos y hospedaje comienza en $4.302.489, sin incluir comidas, traslados internos ni otros gastos adicionales.

El valor de la entrada también incrementa considerablemente el presupuesto. En los sitios de reventa, los tickets para presenciar el partido entre Argentina y Suiza parten desde los USD 1.400.

Con la incorporación de la entrada, el viaje más económico para alentar a la Selección ronda los $5 millones por persona.

Aerolíneas Argentinas programó vuelos especiales

Ante la clasificación de Argentina, Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial para los hinchas que quieran viajar durante esta instancia del Mundial.

La empresa dispuso seis vuelos hacia Miami entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330.

La programación contempla dos frecuencias diarias entre Ezeiza y Miami, con salidas previstas para las 00:30 y las 22:45.

Cuánto cuestan los paquetes de las agencias

Otra posibilidad es contratar un paquete cerrado mediante una agencia de turismo. Estas propuestas pueden incluir vuelos, alojamiento, traslados y la entrada al estadio.

Una de las opciones relevadas contempla tres noches en un hotel de tres estrellas, entrada categoría 3, vuelos y traslados por un valor aproximado de USD 10.900, equivalentes a unos $16.513.500.

Otra alternativa incluye hospedaje en el Holiday Inn Kansas City Downtown, entrada categoría 3 y vuelos con escalas. En este caso, el precio alcanza los USD 8.300, alrededor de $12.574.500.

Podrían aparecer nuevas alternativas

Con el partido cada vez más cerca, se espera que durante las próximas horas se incorporen nuevos vuelos, paquetes turísticos y opciones de alojamiento para los hinchas argentinos.

Por el momento, organizar el viaje de manera particular continúa siendo la alternativa más económica, aunque el presupuesto mínimo supera los $4,3 millones sin contar la entrada al estadio ni los gastos diarios durante la estadía.