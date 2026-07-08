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8 de julio de 2026 - 12:15
Deportes.

Mundial 2026: el cuadro de cuartos de final, días y horarios

Quedaron confirmadas las llaves de los cuartos de final del Mundial 2026. Se jugará desde el jueves 9 hasta el sábado 11.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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La Copa del Mundo 2026 ya ingresó en su etapa decisiva. Después de una apasionante ronda de octavos de final, quedaron definidos los ocho mejores seleccionados del torneo y el programa completo de los cuartos de final, donde comenzará la carrera hacia las semifinales.

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Fracia vs Marruecos

La acción se pondrá en marcha este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos, que se disputará desde las 17 en el Boston Stadium. El campeón del mundo en Rusia 2018 buscará seguir avanzando frente a un seleccionado marroquí que volvió a confirmar su crecimiento y llega nuevamente como una de las grandes revelaciones del certamen.

España vs Bélgica

El próximo viernes será el turno de otro atractivo cruce europeo. Desde las 16, en el Los Angeles Stadium, España se medirá con Bélgica en un partido que enfrentará a dos equipos con aspiraciones de pelear por el título. La "Roja" viene de eliminar a Portugal, mientras que los belgas dejaron en el camino a Estados Unidos con una actuación contundente.

Noruega vs Inglaterra

La jornada del sábado ofrecerá un doble programa de alto voltaje. A las 18, en el Miami Stadium, Noruega enfrentará a Inglaterra. El conjunto nórdico llega fortalecido luego de protagonizar uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a Brasil, mientras que los ingleses buscarán ratificar su condición de candidatos tras superar a México.

Argentina vs Suiza

El cierre de los cuartos de final tendrá como protagonista a la Selección argentina. Desde las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Suiza con el objetivo de seguir defendiendo el título conquistado en Qatar 2022. Los europeos llegan con la confianza de haber eliminado a Colombia, mientras que la Albiceleste buscará extender su camino luego de la histórica remontada frente a Egipto.

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