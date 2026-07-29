Murió un turista neerlandés tras el vuelco de un barco en las Cataratas del Iguazú.

Una tragedia tuvo lugar este martes en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú , uno de los atractivos turísticos más visitados por los argentinos. Allí, un barco en la que viajaban ocho personas se dio vuelta, accidente que terminó con la muerte de un joven turista neerlandes , quien realizaba la excursión junto a la familia de su pareja.

De acuerdo con la información difundida por la cadena RCP , afiliada a O Globo TV , el accidente ocurrió alrededor del mediodía de este martes , cuando una embarcación perteneciente a la empresa Macuco Safari volcó mientras navegaba por el río Iguazú .

Ese recorrido forma parte de las excursiones turísticas que acercan a los visitantes a los distintos saltos que integran el Parque Nacional . Luego del hecho, el gerente de la firma confirmó el fallecimiento de un joven de 26 años .

Por el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad del joven que perdió la vida. No obstante, se confirmó que integraba un grupo de viajeros procedente de Países Bajos , conformado por su novia y varios familiares de ella. Según publicaron distintos medios locales, en la embarcación viajaban la víctima junto a su pareja, los padres de la joven , una de sus hermanas y la cuñada .

En la lancha se encontraban ocho ocupantes: seis visitantes provenientes de los Países Bajos y dos integrantes de la tripulación, quienes cumplían las funciones de piloto y copiloto. Tras el vuelco, todas las personas fueron retiradas del agua por los equipos de emergencia.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu, el aviso sobre el accidente ingresó a las 12:20, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda y rescate en el río. Además, RPC señaló que el contingente turístico había arribado a la ciudad el lunes 27 y tenía programado regresar a su país el jueves 30.

El operativo de rescate y la investigación

Según el informe oficial emitido por el Departamento de Bomberos, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio. En un primer momento fue asistida por el personal del parque y posteriormente trasladada en una embarcación hasta el puerto seco de Kattamaram. Desde allí, una ambulancia lo derivó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu, donde los médicos finalmente constataron su fallecimiento.

Otro de los ocupantes también fue socorrido por el equipo de emergencias del parque y trasladado al mismo hospital para recibir atención. En tanto, otras cuatro personas —tres mujeres y un hombre— fueron asistidas en el lugar del accidente y, una vez estabilizadas, pudieron reencontrarse con sus familiares sin que fuera necesario internarlas.

Por su parte, tanto el piloto como el copiloto requirieron atención médica una vez que llegaron al puerto seco de Kattamaram. Allí fueron examinados por efectivos del Departamento de Bomberos y, tras la evaluación inicial, fueron trasladados a una Unidad de Cuidados de Emergencia para continuar con los controles correspondientes.

Luego del vuelco, efectivos de la Armada de Brasil llegaron al lugar del hecho para colaborar con el operativo y controlar el desarrollo de las tareas realizadas por los distintos equipos de rescate.

Por su parte, la Capitanía Fluvial del Río Paraná informó que abrirá una investigación con el objetivo de determinar cómo ocurrió el accidente, cuáles fueron sus causas y si existieron responsabilidades vinculadas al episodio, de acuerdo con lo consignado por la agencia. Además, durante la tarde del martes, personal de la Policía Civil también se presentó en el parque para intervenir en las actuaciones correspondientes.

El caudal del río Iguazú quedó bajo análisis tras el siniestro

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), entidad encargada de supervisar el acuerdo entre el Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria, analizó la documentación correspondiente a Macuco Safari y determinó que la firma se encuentra en regla y cumple con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente.

Asimismo, el organismo informó que trabaja de manera conjunta con las autoridades responsables de la investigación para contribuir al esclarecimiento del accidente.

Uno de los elementos que ahora analizan los investigadores es el volumen de agua que presentaban las cataratas al momento del siniestro. Entre las 11:00 y las 13:00, el caudal promedio alcanzó los 4,3 millones de litros por segundo, una cifra muy superior a los 1,5 millones que habitualmente se consideran normales. Hasta el momento, las autoridades no establecieron si esa condición tuvo alguna influencia en el vuelco de la embarcación.

El accidente se produjo apenas unos días después de que las autoridades dispusieran el cierre de la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo, debido al marcado incremento del caudal del río. Sin embargo, durante la jornada de ayer, los responsables del sector argentino habilitaron nuevamente el recorrido y autorizaron el ingreso de los visitantes.

Macuco Safari suspendió las actividades

A través de un comunicado emitido luego del accidente, Macuco Safari manifestó su pesar por la muerte del visitante y señaló que mantiene el acompañamiento y la asistencia a sus familiares. En el documento oficial, la empresa sostuvo que “todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente, gracias a la acción coordinada de los equipos operativos y los servicios de rescate públicos”.

La empresa remarcó que desarrolla sus actividades desde hace más de cuatro décadas dentro del Parque Nacional Iguazú, que dispone de todas las habilitaciones, licencias y certificaciones exigidas por la normativa vigente, y que su flota está integrada por embarcaciones con altos estándares de seguridad y tecnología.

A raíz de lo ocurrido, Macuco Safari decidió interrumpir temporalmente la prestación de sus excursiones. Además, informó que las personas que ya habían comprado sus tickets podrán solicitar la devolución del dinero o reprogramar la visita para otra fecha.