Historia viral: compró una chaqueta por USD 3 y la vendió por casi USD 90.000

En un local de artículos usados ubicado en Portland, EE.UU , un coleccionista realizó un hallazgo inesperado que terminó cambiando su suerte y despertó el interés de numerosos fanáticos del deporte. Entre los productos a bajo precio apareció una chaqueta de calentamiento perteneciente a Wilt Chamberlain , el histórico pívot de Los Ángeles Lakers.

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Esta prenda fue utilizada durante la temporada 1971-1972 de la NBA . Estaba exhibida junto a otros objetos sin que nadie advirtiera el enorme valor histórico que conservaba. Por solo USD 3,07 , Quinn Brown , un joven de 19 años aficionado a la indumentaria vintage, adquirió la prenda sin sospechar que esa compra casual terminaría convirtiéndose en uno de los negocios más sorprendentes del año.

De acuerdo con lo publicado por la Associated Press , al regresar a su hogar comenzó a investigar el origen y el valor del artículo, aunque no encontró operaciones recientes que sirvieran como referencia. Solo tenía presente que, años atrás, una pieza similar perteneciente al histórico pívot había sido vendida por un monto de cinco cifras , según contó en declaraciones a un medio de su localidad.

Lo que en un principio parecía una adquisición sin demasiada trascendencia terminó transformándose en una de las subastas deportivas más relevantes del año . La histórica prenda finalmente fue adjudicada por USD 89.600 mediante la reconocida firma de subastas Sotheby’s .

El inesperado valor de una pieza con historia

La chaqueta, identificada con el apellido “Chamberlain” en la parte posterior y los tradicionales colores de Los Ángeles Lakers, pasó desapercibida durante años hasta que Brown, quien desde hacía tres años se dedicaba a la compra y venta de ropa vintage, decidió compartirla en sus redes sociales.

La publicación llamó la atención de Brahm Wachter, responsable del área de coleccionables de Sotheby’s, quien se comunicó con el joven luego de ver la imagen del artículo.

Según informó la AP, Brahm Wachter fue quien verificó que la chaqueta era auténtica y posteriormente se encargó de organizar el proceso de subasta. La operación concluyó el lunes con un resultado extraordinario para el joven dedicado a la reventa de prendas vintage.

El informe señaló que la pieza tiene un importante valor histórico, ya que fue utilizada por la estrella de la NBA durante las Finales de la temporada 1971-1972, un período en el que el pívot obtuvo el segundo campeonato de su carrera y los Lakers conquistaron su primer título desde su llegada a Los Ángeles.

La prenda también habría sido utilizada por el jugador como parte de su indumentaria oficial durante la temporada posterior, un detalle que incrementa aún más su relevancia histórica y la convierte en una pieza de gran interés para coleccionistas y seguidores del básquet.

De la tienda de segunda mano a la subasta internacional

El origen de la historia se remonta al momento en que un comprador dejó la chaqueta dentro de un sector de descuentos de una tienda de artículos usados. Los empleados del establecimiento la colocaron entre las prendas disponibles a un valor mínimo, sin advertir que se trataba de una pieza con un importante significado histórico.

Brown, acostumbrado a buscar oportunidades dentro del mercado de ropa vintage, decidió adquirirla por apenas unos pocos dólares, una suma habitual dentro de sus operaciones de compra y reventa. Hasta entonces, la mayor recompensa económica que había obtenido por una venta de este tipo había sido de USD 250.

La enorme diferencia entre el precio inicial y el monto final alcanzado tomó por sorpresa al propio Brown, quien reconoció ante medios de Estados Unidos que jamás pensó que una prenda usada pudiera despertar semejante interés ni alcanzar una cifra de esa magnitud.

La evaluación y certificación llevada adelante por Sotheby’s fue determinante para atraer la atención de compradores y coleccionistas de distintas partes del mundo. Para ellos, la chaqueta representaba una pieza excepcional por su relación con uno de los referentes más destacados en la historia de la NBA.

Las cifras y las reacciones tras la venta récord

La puja finalizó con un precio de USD 89.600, una cifra que despertó la atención tanto de medios especializados en deportes como de numerosos fanáticos de la NBA. Brown aseguró haberse sorprendido por el alcance que tuvo la oferta, especialmente porque ninguna de sus operaciones anteriores dentro del mercado vintage había alcanzado valores similares.

La AP destacó que esta venta significó un antes y un después para el joven residente de Portland, quien con una inversión prácticamente simbólica logró hacerse con una pieza altamente valorada y buscada por los coleccionistas de básquet.

El resultado de la operación también abrió interrogantes acerca de la procedencia de la chaqueta y sobre la persona que decidió desprenderse de ella. Tanto quien la dejó en el sector de ofertas del comercio como los trabajadores del local, que finalmente la comercializaron por apenas tres dólares, ignoraban que tenían frente a ellos una pieza con un enorme valor histórico.

El caso volvió a despertar la atención sobre el universo de los objetos deportivos de colección y destacó la relevancia de analizar con detenimiento el potencial de artículos antiguos, incluso aquellos que suelen permanecer ocultos o sin reconocimiento en lugares donde parecen no tener mayor importancia.

El caso protagonizado por Quinn Brown y la histórica chaqueta de Wilt Chamberlain pasó a integrar el conjunto de descubrimientos sorprendentes dentro del mercado de coleccionables deportivos. La historia demuestra cómo una combinación de casualidad, atención y experiencia puede convertir una adquisición común en una oportunidad económica extraordinaria.