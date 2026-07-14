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14 de julio de 2026 - 19:07
Jujuy.

La familia jujeña que argentinizó a Mickey Mouse en Disney y se volvió viral

Con camisetas de Messi y Mickey, cantos y mucha energía argentina, un grupo de Jujuy protagonizó un momento espontáneo que explotó en las redes sociales.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La familia jujeña que argentinizó a Mickey Mouse.

La familia jujeña que argentinizó a Mickey Mouse.

Una familia jujeña vivió un momento inolvidable en Disney luego de protagonizar un encuentro con Mickey Mouse que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Con camisetas especialmente diseñadas, cantos y la impronta argentina, el grupo logró que uno de los personajes más reconocidos del mundo se sumara a la celebración.

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Facundo García, integrante de la familia, relató que todo surgió de manera espontánea durante el momento de la fotografía.

La remera sí, por supuesto, decidimos hacerla y venir para identificarnos, para no perdernos entre nosotros. El tío Víctor, unos segundos antes de hacer la foto, decidió comenzar a cantar”, explicó.

Aunque al principio dudaron sobre cómo reaccionaría el personal del parque, finalmente todos se sumaron.

Lo seguimos con miedo, porque dijimos ‘acá nos deportan a todos’, pero bueno, le metimos. Estamos contentos con la repercusión que tuvo”, contó.

Se volvieron famosos dentro de los parques

La repercusión del video no quedó solamente en las redes sociales. Según relató García, otros visitantes comenzaron a reconocerlos mientras recorrían los parques.

¿Saben qué es lo más gracioso? Que por donde caminamos ahora, en todos los parques, nos dicen que somos famosos, que salimos en las noticias. Estamos sorprendidos, es buenísimo”, expresó.

Facundo también destacó la presencia de numerosos argentinos durante el viaje y, entre risas, remarcó la forma particular en la que viven cada experiencia.

Hay muchos argentinos y lo más lindo de todo es que somos los más quilomberos. Es un espectáculo”, señaló.

La reacción de Mickey Mouse

Durante el encuentro, la familia consultó previamente si podía cantar y realizar la escena. Una trabajadora bilingüe fue quien les dio la autorización.

Mickey no habla. No te dice ni hola, ni chau, ni cómo están. Él está ahí. Le preguntamos a la chica que saca las fotos, que es bilingüe, y ella nos permitió”, explicó.

Aunque el personaje no habla, sí reaccionó a la celebración de los jujeños. “Él salta y aplaude, nada más. Pero se engancha”, agregó.

Messi y Mickey, juntos en las camisetas

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las camisetas utilizadas por la familia, que combinaban dos figuras reconocidas mundialmente: Mickey Mouse y Lionel Messi.

Lo que el mundo reconoce del argentino también tiene que ver con un ser emblemático, que es Messi. Las camisetas que hicimos tienen a los dos, a Messi y a Mickey”, indicó García.

El diseño despertó reacciones no solo entre argentinos, sino también entre personas de otros países.

Por donde vamos, no solamente argentinos, también personas de otros países y hasta europeos nos hacen referencia a los chicos, pero detonan cuando ven a Messi”, contó.

Cómo organizaron el viaje

Facundo también habló sobre la planificación del viaje y aseguró que fue un proyecto construido entre todos los integrantes de la familia.

Lo fuimos armando entre todos, viendo cómo poder conseguirlo, buscando conexiones e información”, señaló.

Además, destacó la ayuda recibida para obtener las entradas y organizar la experiencia. “Tuvimos una gran ayuda de Franco, que es un agente que nos facilitó las entradas, y tuvimos todas las guías posibles. También la accesibilidad de poder pagarlo”, explicó.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes sueñan con realizar un viaje similar.

Es una experiencia divina estar acá con los chicos. Que se animen, porque somos todos de clase media y se puede”, concluyó.

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