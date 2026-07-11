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11 de julio de 2026 - 18:20
Jujuy.

Vacaciones de invierno 2026: cuánto necesita una familia para una salida

Un informe privado reveló cuanto cuesta una salida clásica de vacaciones de invierno para una familia tipo. Frente al aumento de los precios, crece la búsqueda de promociones, descuentos y actividades gratuitas para cuidar el bolsillo.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El estudio también muestra un cambio en los hábitos de consumo. Aunque las familias siguen priorizando los momentos de recreación, ahora planifican mucho más cada salida, comparan precios y buscan promociones para reducir el gasto.

Vacaciones de invierno 2026: cu&aacute;nto necesita una familia para una salida

Vacaciones de invierno 2026: cuánto necesita una familia para una salida

Cuánto cuesta una salida familiar

Según el informe, el costo de una salida básica se distribuye de la siguiente manera:

  • Cuatro entradas al cine: $71.200.
  • Combo familiar de pochoclos, bebidas y golosinas: $45.000.
  • Cena para cuatro personas en un local de comida rápida: desde $40.400.
  • En total, la salida alcanza los $156.600, lo que representa un 23% más que en las vacaciones de invierno de 2025, cuando el mismo plan costaba $127.300.

Las familias planifican más y buscan ahorrar

El director de Focus Market, Damián Di Pace, aseguró que el entretenimiento continúa siendo una prioridad, aunque con un comportamiento de consumo diferente.

"Las familias planifican con anticipación, comparan precios y aprovechan promociones bancarias, descuentos con billeteras virtuales y beneficios para optimizar el presupuesto. Ya no se trata de dejar de salir, sino de gastar de manera más inteligente", explicó.

Crecen las opciones gratuitas

El informe también señala que cada vez más familias eligen actividades gratuitas organizadas por municipios, museos, centros culturales y otros espacios públicos.

Talleres, funciones, espectáculos y propuestas recreativas se consolidan como una alternativa para compartir tiempo en familia sin realizar un gran gasto, una tendencia que gana fuerza en estas vacaciones de invierno.

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