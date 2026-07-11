Vacaciones de invierno 2026: cuánto necesita una familia para una salida

Las vacaciones de invierno llegan con un nuevo desafío para las familias argentinas: disfrutar del receso sin desbordar el presupuesto. Un relevamiento de la consultora Focus Market reveló que una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesita al menos $156.600 para realizar una salida que incluya cine, pochoclos y una comida en un local de comida rápida.

El estudio también muestra un cambio en los hábitos de consumo. Aunque las familias siguen priorizando los momentos de recreación, ahora planifican mucho más cada salida, comparan precios y buscan promociones para reducir el gasto.

Vacaciones de invierno 2026: cuánto necesita una familia para una salida Cuánto cuesta una salida familiar Según el informe, el costo de una salida básica se distribuye de la siguiente manera:

Cuatro entradas al cine: $71.200.

Combo familiar de pochoclos, bebidas y golosinas: $45.000.

Cena para cuatro personas en un local de comida rápida: desde $40.400.

En total, la salida alcanza los $156.600, lo que representa un 23% más que en las vacaciones de invierno de 2025, cuando el mismo plan costaba $127.300. Las familias planifican más y buscan ahorrar El director de Focus Market, Damián Di Pace, aseguró que el entretenimiento continúa siendo una prioridad, aunque con un comportamiento de consumo diferente.

"Las familias planifican con anticipación, comparan precios y aprovechan promociones bancarias, descuentos con billeteras virtuales y beneficios para optimizar el presupuesto. Ya no se trata de dejar de salir, sino de gastar de manera más inteligente", explicó. Crecen las opciones gratuitas El informe también señala que cada vez más familias eligen actividades gratuitas organizadas por municipios, museos, centros culturales y otros espacios públicos. Talleres, funciones, espectáculos y propuestas recreativas se consolidan como una alternativa para compartir tiempo en familia sin realizar un gran gasto, una tendencia que gana fuerza en estas vacaciones de invierno.

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