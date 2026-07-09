Plan para las vacaciones de invierno: Mundo KPop "Cazadoras de Demonios" en Jujuy

Mundo KPop “Cazadoras de Demonios” se presentará en Jujuy como una propuesta para disfrutar durante las vacaciones de invierno 2026. El espectáculo llegará en el marco de su gira nacional e internacional y ofrecerá una función para toda la familia.

Las Cazadoras vuelven a Jujuy En el marco de su exitosa gira nacional e internacional y a pedido del público, Las Cazadoras regresarán a la provincia con una historia llena de ritmo, color y poder. La presentación será el viernes 24 de julio, desde las 17 horas, en el Teatro Mitre.

Las talentosas KPop deberán enfrentarse a su mayor desafío: Los Saya Boys, un grupo de misteriosos demonios que busca conquistar a la humanidad a través de su música.

Una historia de música, amistad y batallas mágicas Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no se encuentra en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el valor de unirse a pesar de las diferencias.

El musical está pensado para toda la familia y combina energía, humor y emoción. La propuesta invita a creer que juntos siempre somos mejores. Mundo KPop “Cazadoras de Demonios” está inspirado en la cultura pop coreana y el animé. La puesta combina música, baile y una propuesta visual impactante durante el desarrollo de la historia. Entradas para Mundo KPop en Jujuy Las entradas pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com -hacer click aquí- o en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009. Día, horario y lugar Fecha: viernes 24 de julio

viernes 24 de julio Horario: 17 horas

17 horas Lugar: Teatro Mitre

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