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9 de julio de 2026 - 18:35
Jujuy.

Perico: dos adolescentes fueron apuñalados durante el festival del 9 de Julio

Dos adolescentes de 15 años fueron apuñalados tras un festival en Perico. Uno fue derivado al Hospital Pablo Soria y buscan a los agresores.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Barrio 9 de Julio, ciudad Perico&nbsp;

Barrio 9 de Julio, ciudad Perico 

Dos adolescentes de 15 años resultaron heridos con armas blancas durante la madrugada de este jueves, luego de un ataque ocurrido en las inmediaciones del festival realizado en el barrio 9 de Julio, en la ciudad de Perico.

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Las víctimas ingresaron al Hospital Arturo Zabala con heridas cortantes y punzocortantes. La Fiscalía de turno inició una investigación para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables de la agresión.

Barrio 9 de Julio, ciudad Perico

Barrio 9 de Julio, ciudad Perico

Uno de los adolescentes fue derivado al Hospital Pablo Soria

De acuerdo con la información vinculada a la investigación, alrededor de las 2 de la madrugada uno de los menores llegó de urgencia al hospital de Perico, trasladado en un vehículo particular.

La persona que condujo al adolescente hasta el centro de salud se retiró inmediatamente del lugar. Hasta el momento, solo se pudo establecer que circulaba en un auto de color blanco.

El joven presentaba heridas punzocortantes en la zona baja de la espalda y en uno de sus brazos. Luego de recibir las primeras atenciones médicas, los profesionales resolvieron trasladarlo al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, para continuar con un tratamiento de mayor complejidad.

Un segundo joven quedó internado en observación

Minutos después ingresó al Hospital Arturo Zabala otro adolescente de 15 años, quien se encontraba junto a la primera víctima cuando ocurrió el ataque.

El segundo joven presentaba una herida cortante en uno de sus brazos y quedó internado en observación en el hospital local.

La División Homicidios interviene en la investigación

Ante la gravedad del episodio, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó la intervención de la División Homicidios.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la inspección del lugar donde habría ocurrido el ataque, la recepción de testimonios, la búsqueda de testigos y el relevamiento de elementos que permitan identificar a los autores de la agresión.

Por el momento, no se informó sobre personas demoradas ni se establecieron las circunstancias que desencadenaron el hecho.

Los investigadores continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y determinar las responsabilidades en el ataque registrado después del festival realizado en el barrio 9 de Julio.

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