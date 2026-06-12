Un joven de 24 años murió apuñalado y detuvieron a un vecino

Un joven de 24 años murió tras ser atacado a puñaladas por su vecino en barrio Patricias Argentinas de Libertador General San Martín. El hecho ocurrió durante la madrugada, en un sector de calle 12 de Octubre, en barrio Patricias Argentinas, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según las primeras averiguaciones, el conflicto habría comenzado cuando un hombre de 27 años, increpó a Cristian Tomás Soto por una presunta deuda de aproximadamente $15 mil y por una bolsa de ropa que habría sido entregada o repartida previamente. Lo que empezó como una discusión terminó de la peor manera.

Una pelea que terminó en tragedia en Libertador General San Martín En medio del enfrentamiento, el presunto agresor habría sacado un arma blanca de entre sus prendas y atacado a Soto con varias puñaladas en distintas partes del cuerpo y en la cabeza. Después del ataque, huyó en dirección a las vías del ferrocarril.

Amigos de la víctima dieron aviso al SAME 107, que trasladó de urgencia al joven al hospital Oscar Orías de Libertador. Soto ingresó inconsciente y fue alojado en terapia intensiva por la gravedad de las heridas y la importante pérdida de sangre.

La madre del joven relató a los efectivos que, al ser alertada por lo ocurrido, encontró a su hijo tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre. Horas después, alrededor de las 16.25, se confirmó su fallecimiento. Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo - Imagen ilustrativa Detuvieron al vecino acusado Personal de la Seccional 39° intervino en el lugar y dio participación al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación. También trabajó la División Homicidios de la Unidad Regional 4. Cerca de las 3 de la madrugada, los efectivos lograron detener al sospechoso de 27 años, quien fue trasladado a sede policial. Además, se secuestraron prendas de vestir y calzado que serán analizados por Criminalística.

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