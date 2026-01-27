martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 11:38
Policiales.

Apuñalaron a una referente del colectivo trans en Calilegua

Sharlotte Plaza, presidenta del Colectivo LGBTIQ+ Mariposa Multicolor, permanece internada en terapia intensiva tras un violento ataque en su casa en Calilegua.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ataque en Calilegua.

Ataque en Calilegua.

La localidad de Calilegua quedó conmocionada por el ataque contra Sharlotte Plaza, presidenta del Colectivo LGBTIQ+ Mariposa Multicolor y referente de los derechos de las diversidades en la región de las Yungas. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 25 de enero, en una casa del barrio La Tablada.

Según confirmaron fuentes policiales, la intervención se inició a partir de un llamado que alertó sobre una persona con heridas de arma blanca. Personal de la Seccional 41 llegó al lugar y dispuso el traslado inmediato de la víctima al hospital Óscar Orías de Libertador General San Martín, donde permanece internada.

De acuerdo con el parte médico difundido por el entorno de la dirigente, Plaza continúa alojada en la unidad de terapia intensiva. Su estado es estable, con evolución favorable, bajo asistencia respiratoria y sedación, aunque la situación sigue siendo delicada y requiere seguimiento constante. Desde el colectivo aclararon que no se realiza ninguna colecta pública.

La investigación judicial y el detenido

Según informaron fuertes oficiales, hay una persona de 25 años demorada en el marco de la causa. De manera preliminar, se indicó que se trataría de la pareja de la víctima. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la imputación en análisis es por homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo. Las causas del ataque aún no se encuentran esclarecidas y continúan las medidas investigativas dispuestas por la Justicia.

El comunicado del Colectivo LGBTIQ+ Mariposa Multicolor sostiene que, "por la modalidad del ataque y el contexto, se trata de violencia por motivos de género y de un crimen de odio por identidad de género, encuadrado como intento de transfemicidio". En ese marco, exigieron que todo el proceso judicial se desarrolle con perspectiva de género y diversidad.

Tras conocerse el hecho, distintos colectivos y organizaciones expresaron su repudio y solidaridad con Sharlotte Plaza. Los pronunciamientos reclamaron el pleno cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y los protocolos vigentes para casos de violencia por motivos de género y odio.

Una referente de las diversidades en las Yungas

Sharlotte Plaza es una figura reconocida en Calilegua por su trabajo territorial en defensa de los derechos LGBTIQ+. Desde el Colectivo Mariposa Multicolor y la Fundación Damas de Hierro impulsa acciones de formación, sensibilización y acompañamiento comunitario, con foco en el acceso a derechos y la visibilización de las diversidades.

Entre los hitos de su militancia se destacan la organización de la primera Marcha del Orgullo en Calilegua y la realización del Primer Encuentro Plurinacional Trans, considerados hechos históricos para la comunidad local. Su tarea también articula identidad de género, territorio y cultura indígena.

Plaza es guardiana de la cosmovisión del Pueblo Guaraní, legado transmitido por su madre, fundadora de la comunidad Cuape Yayembuate. Esa dimensión cultural forma parte central de su trabajo comunitario y de su identidad pública en la región.

