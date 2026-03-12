viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 19:30
Salud.

121 jujeños están en lista de espera para trasplante de riñón

Desde CUCAIJUY advirtieron que más de un centenar de personas en la provincia esperan un trasplante y destacaron la importancia de la donación de órganos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Donación de órganos en Argentina (Foto ilustrativa)
Salud.

Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos en el 2025
Donación de órganos 
Salud.

Jujuy superó el récord de donación de órganos en comparación con 2024

En ese marco, Jorge Luis Carlos, integrante del CUCAIJUY, dialogó con Canal 4 y brindó datos sobre la situación en la provincia. “Acá en Jujuy son 121 personas que están en lista de espera esperando un trasplante”, explicó el referente.

Además, detalló que muchos pacientes dependen de tratamientos para poder continuar con su vida mientras esperan un órgano compatible: “Están conectados a una máquina de diálisis para poder sobrevivir y hacer una vida dentro de todo normal”, señaló.

Más trasplantes y más donación de órganos

Carlos también destacó que en los últimos meses aumentaron los procesos de donación, lo que permitió avanzar con más intervenciones. “Por suerte los números están bajando. También están subiendo los procesos de donación, hay más gente solidaria que puede decir sí a la vida y donar los órganos”, afirmó.

En ese sentido que "en lo que va del año ya estamos haciendo más de 20 trasplantes que están favoreciendo a distintas personas”, explicó.

Cáncer de riñón.
D&iacute;a Mundial del Ri&ntilde;&oacute;n.&nbsp;

Día Mundial del Riñón.

Cómo cuidar los riñones

El integrante de CUCAIJUY también remarcó la importancia de la prevención y de adoptar hábitos saludables para cuidar la salud renal.

“Primero y principal hacer ejercicio, comer saludable, no consumir mucha sal y tomar mucha agua, que es muy importante para que el órgano pueda filtrar.La gente tiene que hacerse controles, sobre todo de presión arterial. Muchas veces no se tiene en cuenta y el exceso de sal perjudica mucho los riñones”, advirtió.

Día Mundial del Riñón

El lema de 2026 es “Salud renal para todos: cuidando a las personas, protegiendo el planeta”. Se promueve el cuidado renal mediante 8 reglas de oro, incluyendo ejercicio, control de azúcar/presión, dieta saludable y no fumar.

Concienciar sobre la importancia de los riñones, la necesidad de prevenir enfermedades y la detección precoz, dado que la enfermedad renal crónica suele ser silenciosa hasta etapas avanzadas. Se busca promover la educación y la realización de chequeos preventivos, así como la promoción de hábitos de vida saludables.

8 Reglas de Oro para la Salud Renal

  • Muévete más: Ejercicio regular.
  • Controla tu azúcar: Mantener niveles saludables.
  • Vigila tu presión: Controlar la hipertensión.
  • Come bien: Mantener una dieta equilibrada y un peso saludable.
  • Menos sal: Reducir el consumo de sodio.
  • Hidrátate: Beber suficiente agua.
  • Dile no al tabaco: Evitar el tabaco.
  • Cuidado con los medicamentos: Evitar el abuso de antiinflamatorios sin receta.

Dónde informarse sobre donación de órganos en Jujuy

Quienes deseen recibir información o realizar consultas pueden comunicarse con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), ubicado en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Teléfono: 4221228.

Embed - Día Mundial del Riñón en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos en el 2025

Jujuy superó el récord de donación de órganos en comparación con 2024

Donación de órganos en Jujuy: contabilizan 17 procedimientos en 2026

En Jujuy ya se realizaron cuatro trasplantes de órganos en 2026

El 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal

Lo que se lee ahora
La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

Habló en exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie. video
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Abra Pampa: Vivimos un momento de desesperación dijo la tía de Elían video
Relato de la búsqueda.

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel