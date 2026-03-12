121 jujeños están en lista de espera para trasplante de riñón

Este 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón , una jornada que busca generar conciencia sobre la prevención de enfermedades renales y la importancia de la detección temprana.

Salud. Jujuy superó el récord de donación de órganos en comparación con 2024

Salud. Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos en el 2025

En ese marco, Jorge Luis Carlos , integrante del CUCAIJUY , dialogó con Canal 4 y brindó datos sobre la situación en la provincia. “ Acá en Jujuy son 121 personas que están en lista de espera esperando un trasplante ”, explicó el referente.

Además, detalló que muchos pacientes dependen de tratamientos para poder continuar con su vida mientras esperan un órgano compatible: “ Están conectados a una máquina de diálisis para poder sobrevivir y hacer una vida dentro de todo normal ”, señaló.

Carlos también destacó que en los últimos meses aumentaron los procesos de donación , lo que permitió avanzar con más intervenciones. “ Por suerte los números están bajando. También están subiendo los procesos de donación, hay más gente solidaria que puede decir sí a la vida y donar los órganos ”, afirmó.

En ese sentido que "en lo que va del año ya estamos haciendo más de 20 trasplantes que están favoreciendo a distintas personas”, explicó.

Cáncer de riñón. Día Mundial del Riñón.

Cómo cuidar los riñones

El integrante de CUCAIJUY también remarcó la importancia de la prevención y de adoptar hábitos saludables para cuidar la salud renal.

“Primero y principal hacer ejercicio, comer saludable, no consumir mucha sal y tomar mucha agua, que es muy importante para que el órgano pueda filtrar.La gente tiene que hacerse controles, sobre todo de presión arterial. Muchas veces no se tiene en cuenta y el exceso de sal perjudica mucho los riñones”, advirtió.

Día Mundial del Riñón

El lema de 2026 es “Salud renal para todos: cuidando a las personas, protegiendo el planeta”. Se promueve el cuidado renal mediante 8 reglas de oro, incluyendo ejercicio, control de azúcar/presión, dieta saludable y no fumar.

Concienciar sobre la importancia de los riñones, la necesidad de prevenir enfermedades y la detección precoz, dado que la enfermedad renal crónica suele ser silenciosa hasta etapas avanzadas. Se busca promover la educación y la realización de chequeos preventivos, así como la promoción de hábitos de vida saludables.

8 Reglas de Oro para la Salud Renal

Muévete más: Ejercicio regular.

Ejercicio regular. Controla tu azúcar: Mantener niveles saludables.

Mantener niveles saludables. Vigila tu presión: Controlar la hipertensión.

Controlar la hipertensión. Come bien: Mantener una dieta equilibrada y un peso saludable.

Mantener una dieta equilibrada y un peso saludable. Menos sal: Reducir el consumo de sodio.

Reducir el consumo de sodio. Hidrátate: Beber suficiente agua.

Beber suficiente agua. Dile no al tabaco: Evitar el tabaco.

Evitar el tabaco. Cuidado con los medicamentos: Evitar el abuso de antiinflamatorios sin receta.

Dónde informarse sobre donación de órganos en Jujuy

Quienes deseen recibir información o realizar consultas pueden comunicarse con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), ubicado en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Teléfono: 4221228.