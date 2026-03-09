lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 11:22
Día Mundial.

El 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal

Especialistas aseguran que el 12 de marzo es una fecha que pone el foco en "la prevención y la detección temprana de la enfermedad renal crónica".

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
riñon riñones

Los riñones cumplen funciones vitales. Filtran la sangre minuto a minuto, eliminan desechos y exceso de agua a través de la orina y mantienen el equilibrio de sales y minerales. También producen hormonas que regulan la presión arterial, favorecen la formación de glóbulos rojos y ayudan a mantener los huesos fuertes. Cuando este sistema se altera, todo el cuerpo se resiente.

“La mayoría de las enfermedades renales avanzan de manera silenciosa –sostiene Cantarutti-. En sus etapas iniciales no suelen dar síntomas, por eso el chequeo es fundamental. Tienen mayor riesgo las personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de insuficiencia renal", destacó Viviana Cantarutti, médica clínica de OSPEDYC

A nivel mundial, la enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 10 personas y representa un desafío creciente para la salud pública. Suele desarrollarse por la combinación de distintos factores y, cuando progresa, puede provocar fatiga intensa, hinchazón en piernas o manos, cambios en la orina, náuseas, picazón en la piel, dificultad para respirar y calambres.

“Un dato alentador, cuenta la especialista de OSPEDYC, es que gran parte del daño renal puede prevenirse o retrasarse. Mantener un peso saludable, realizar actividad física, controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en sangre, evitar el tabaco y no automedicarse son medidas fundamentales. En personas con factores de riesgo, es importante controlar periódicamente la función renal.”

Incluso quienes se sienten sanos deberían realizarse al menos una vez al año un análisis de sangre básico. Es un estudio simple que brinda información valiosa sobre el estado de los riñones y la salud general.

“Cuidar los riñones es cuidar todo el organismo. La detección temprana puede marcar la diferencia entre prevenir complicaciones o enfrentar un problema mayor. La prevención empieza hoy, con un control”, finalizó la Dra. Cantarutti.

