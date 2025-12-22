lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 12:08
Inseguridad.

Apuñalaron a un hombre para robarle en San Pablo de Reyes

Tres personas habrían intentado asaltar un hombre en San Pablo de Reyes durante la madrugada del domingo. Tras la agresión, escaparon y por ahora no hay datos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Apuñalaron a un hombre para robarle en San Pablo de Reyes (imagen ilustrativa con IA)

Apuñalaron a un hombre para robarle en San Pablo de Reyes (imagen ilustrativa con IA)

En las últimas semanas se vienen registrando hechos de inseguridad en distintos puntos de la provincia y, en este caso, la preocupación se trasladó a San Pablo de Reyes, donde un hombre fue atacado con un arma blanca durante un presunto intento de robo.

Según fuentes citadas por TodoJujuy, el episodio ocurrió el domingo 21 de diciembre, cerca de las 5 de la mañana, en el barrio Difunta Correa, de San Pablo de Reyes, en la vía pública y en las inmediaciones del camino al puente de hierro.

Hombre asesinado con herida de cuchillo
Apu&ntilde;alaron a un hombre para robarle en San Pablo de Reyes

Apuñalaron a un hombre para robarle en San Pablo de Reyes

Intento de robo, resistencia y agresión con un elemento cortante

De acuerdo al relato, la víctima —un hombre de 30 años— estaba junto a otros dos hombres ingiriendo bebidas alcohólicas cercana a una cancha ubicada a la vera del río. En un momento de la madrugada, este hombre se aleja de sus compañeros siendo la ocasión para ser interceptado por tres personas que habrían intentado asaltarlos. Según el relato, el hombre habría ofrecido resistencia, lo que culminó con la agresión física terminando con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. A pesar de las heridas, se confirmó que no serían de gravedad.

Por el momento no se conocen datos oficiales sobre la identidad de los atacantes ni se informó si fueron localizados. La investigación busca determinar quiénes fueron los agresores y esclarecer la dinámica del hecho. En tanto, el hombre atacado se encuentra bajo control medico aunque sus heridas no fueron de gravedad nuevamente los hechos de violencia e inseguridad cobran relevancia.

