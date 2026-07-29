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29 de julio de 2026 - 13:28
Jujuy.

Murió el joven apuñalado en barrio 1° de Marzo

El joven tenía 20 años y estaba internado desde el domingo. Fue atacado con un arma blanca durante una pelea.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El joven tenía 20 años y estaba internado desde el domingo. Fue atacado con un arma blanca durante una pelea.

El joven tenía 20 años y estaba internado desde el domingo. Fue atacado con un arma blanca durante una pelea.

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El violento episodio se registró alrededor de las 23.20 del domingo, sobre un tramo de la avenida Párroco Marshke. Según las primeras versiones reunidas por los investigadores, la víctima se encontraba en el lugar, junto a otras personas, donde habrían estado compartiendo.

Una pelea terminó con una puñalada

En medio de una fuerte discusión que derivó en una pelea entre los presentes, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a Flores, provocándole una herida en la zona abdominal. Tras la agresión, el joven fue trasladado por medios particulares hasta el Hospital Pablo Soria, donde ingresó con abundante pérdida de sangre y en estado de inconsciencia.

El personal médico actuó de inmediato y lo intervino quirúrgicamente. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde finalmente perdió la vida.

Buscan al agresor

El caso quedó en manos del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación y dar con el paradero del atacante.

Entre las primeras diligencias, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaración a posibles testigos que hayan presenciado el ataque. Además, personal del departamento de Criminalística trabajó en la escena del hecho para realizar las pericias correspondientes y recolectar elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La Brigada de Investigaciones quedó a cargo de las actuaciones complementarias para profundizar la búsqueda del responsable, que hasta el momento permanece prófugo.

Lo que tenés que saber

  • La víctima fue identificada como Lautaro Flores.
  • Tenía 20 años.
  • Murió en el Hospital Pablo Soria.
  • Estaba internado desde el domingo.
  • El ataque ocurrió cerca de las 23.20.
  • El hecho fue en avenida Párroco Marshke, barrio 1° de Marzo.
  • Fue apuñalado en el abdomen.
  • Ingresó al hospital con pérdida de sangre y en estado de inconsciencia.
  • Fue operado y derivado a Terapia Intensiva.
  • El agresor continúa prófugo.
  • La familia pidió ayuda para el sepelio

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