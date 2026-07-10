Uno de los jóvenes apuñalados en Perico está en terapia: qué dice el parte médico

Uno de los adolescentes apuñalados en Perico permanece internado en terapia y su estado de salud es reservado. El joven fue derivado al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, luego de ser estabilizado en el Hospital Arturo Zabala.

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Fuentes consultadas por TodoJujuy.com indicaron que las dos víctimas ingresaron en primera instancia al hospital de Perico con heridas provocadas por un arma blanca.

Según confirmó a nuestro medio Rosana Alaniz, directora del Hospital Pablo Soria, uno de los adolescentes presenta heridas en la región lumbar derecha. El adolescente ingresó en shock hipovolémico, por lo que, pasó posteriormente a quirofano donde se le hizo nefrectomía derecha.

Actualmente se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y drogas inotropicas. Su estado es reservado.

En tanto, el segundo joven sufrió un corte en uno de sus brazos. Tras ser atendido, quedó internado en observación.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho se registró durante la madrugada del jueves 9 de julio, a la salida de un festival en el barrio 9 de Julio de Perico.

De acuerdo con la información policial, las dos víctimas ingresaron alrededor de las 2 de la madrugada al Hospital Arturo Zabala con heridas de arma blanca.

Detuvieron al supuesto autor

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores recolectaron testimonios y registros fílmicos que permitieron identificar al principal sospechoso en cuestión de horas.

La Fiscalía solicitó medidas judiciales que fueron autorizadas por el Juzgado de Menores. Durante la tarde del jueves se realizaron allanamientos simultáneos en dos viviendas de Perico.

El acusado no fue encontrado en ninguno de los domicilios, aunque los efectivos secuestraron un arma blanca con características compatibles con la utilizada en el ataque. El elemento quedó sujeto a peritajes.

La búsqueda continuó en distintos sectores de la ciudad hasta que el sospechoso fue localizado en la vía pública y aprehendido por personal de la Brigada de Investigaciones.

La causa y la situación del detenido

La causa estaría caratulada como homicidio simple en grado de tentativa y no se descartaría la participación de otras personas.

Como el sospechoso es menor de edad, el caso quedó en manos de la Fiscalía especializada en Niñas, Niños y Adolescentes. Luego de cumplir con las diligencias procesales correspondientes, el joven quedó a disposición del Centro de Admisión de Menores.