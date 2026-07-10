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10 de julio de 2026 - 11:40
Policiales.

Detuvieron a un menor acusado de apuñalar a dos adolescentes en Perico

El joven era buscado desde la madrugada del jueves 9 de julio. La causa estaría caratulada como homicidio simple en grado de tentativa.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen alusiva

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El presunto autor del ataque con arma blanca a dos adolescentes en Perico fue aprehendido en la vía pública, luego de una serie de allanamientos y un operativo de búsqueda. El joven era buscado desde la madrugada del jueves 9 de julio, tras el hecho ocurrido a la salida de un festival en el barrio 9 de Julio.

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La causa estaría caratulada como homicidio simple en grado de tentativa. Además, no se descartaría que haya más personas involucradas.

Dos adolescentes resultaron heridos

Según los datos brindados por fuentes policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del jueves. Las dos víctimas ingresaron al Hospital Arturo Zabala con heridas provocadas por un arma blanca.

Uno de los adolescentes presentaba lesiones y heridas en miembro superior y en zona lumbar. Luego de ser estabilizado, fue derivado al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, debido a la gravedad del cuadro, que actualmente es reservado ya que se encuentra en terapia intensiva.

El otro joven sufrió un corte en uno de sus brazos y quedó internado en observación.

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La investigación permitió identificar al sospechoso

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores recolectaron los testimonios pertinentes y registros fílmicos. Ese material permitió individualizar al principal sospechoso en cuestión de horas.

Luego de reunir las pruebas, la Fiscalía solicitó medidas judiciales que fueron autorizadas por el Juzgado de Menores.

Allanamientos en dos viviendas de Perico

Durante la tarde del jueves se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Perico. El acusado no se encontraba en ninguna de las viviendas, pero los efectivos secuestraron un arma blanca con características compatibles con la utilizada durante el ataque.

El elemento será peritado por los integrantes de la investigación.

Barrio 9 de Julio, ciudad Perico

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Fue encontrado en la vía pública y la causa quedó en manos de una Fiscalía especializada

Después de los procedimientos, la búsqueda se extendió a distintos sectores de la ciudad. Finalmente, el sospechoso fue localizado en la vía pública y aprehendido por personal de la Brigada de Investigaciones.

Debido a que se trata de un menor de edad, el caso quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Niñas, Niños y Adolescentes.

El organismo dispuso su traslado para cumplir con las diligencias procesales correspondientes. Posteriormente, el joven quedó a disposición del Centro de Admisión de Menores.

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