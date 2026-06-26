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26 de junio de 2026 - 11:59
Jujuy.

Intoxicación en Perico: declararon padres y secuestraron evidencia

La Justicia tomó testimonios a padres y autoridades, resguardó evidencia y ordenó estudios toxicológicos para esclarecer el caso de los estudiantes en Perico.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La investigación está a cargo del fiscal Luis de Aparici y busca determinar cuál fue la sustancia ingerida, cómo llegó hasta los menores y si existieron responsabilidades que puedan derivar en medidas judiciales.

Declaraciones de padres y autoridades en Perico

Apenas tomó conocimiento del episodio, el fiscal interviniente dispuso la apertura de actuaciones de oficio. En ese marco, se ordenó recibir las denuncias y declaraciones testimoniales de los padres de los alumnos afectados y de las autoridades de la institución educativa.

Estas medidas apuntan a reconstruir qué ocurrió dentro del establecimiento, cómo accedieron los estudiantes a la sustancia y qué sucedió durante los minutos previos a que comenzaran a descompensarse.

También se dio intervención a la Línea 102 y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para brindar asistencia y acompañamiento a los menores involucrados.

Resguardaron el lugar y secuestraron elementos

La Fiscalía ordenó preservar el sector donde fue hallada la evidencia para permitir el trabajo del personal de Criminalística.

Además, se dispuso el secuestro de los elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Las actuaciones también incluyen el resguardo de documentación vinculada con el establecimiento educativo y la incorporación de los informes médicos de cada uno de los niños asistidos.

Estudios toxicológicos para identificar la sustancia

Otra de las medidas centrales fue la preservación de muestras biológicas de los menores para la realización de estudios toxicológicos.

Los análisis serán fundamentales para establecer qué sustancia provocó los síntomas y si efectivamente se trató de un medicamento, tal como surge de las primeras hipótesis.

La investigación permanece en una etapa preliminar y los resultados de las pericias serán claves para orientar las próximas decisiones de la Fiscalía.

Cómo comenzó el episodio

De acuerdo con la información oficial, la situación se inició cuando un alumno de 11 años, que cursa sexto grado, comenzó a descompensarse dentro de la escuela. Ante esta situación, las autoridades educativas activaron el protocolo de emergencia y solicitaron la intervención del SAME, que trasladó al niño al Hospital Dr. Arturo Zabala.

Minutos después, otros alumnos comenzaron a presentar síntomas similares y también fueron derivados al centro de salud para ser examinados.

En total, diez menores recibieron atención médica. En total, diez menores recibieron atención médica.

Embed - MARCELA MONTENEGRO – Vicedirectora

Dos menores continúan internados

Ocho de los alumnos permanecieron en observación en el Hospital Dr. Arturo Zabala y recibieron el alta médica al día siguiente. Los otros dos menores continúan internados en observación en el Hospital de Niños “Dr. Héctor Quintana”, en San Salvador de Jujuy. Según el parte oficial, ambos presentan una evolución clínica favorable.

Lo más importante

  • Diez alumnos fueron asistidos tras una presunta ingesta de medicamentos.
  • Ocho recibieron el alta médica.
  • Dos continúan internados con evolución favorable.
  • Declararon padres y autoridades de la escuela.
  • Intervinieron la Línea 102 y la Secretaría de Niñez.
  • Se resguardó el lugar donde fue hallada la evidencia.
  • La Fiscalía secuestró elementos de interés para la causa.
  • Se preservaron muestras biológicas para estudios toxicológicos.
  • La investigación busca determinar el origen de la sustancia y posibles responsabilidades.

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