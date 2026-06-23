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23 de junio de 2026 - 17:22
Policiales.

Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal

El conductor fue rescatado y trasladado al hospital Pablo Soria. Sufrió un traumatismo grave en el accidente de este mañana en Perico.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal 

Un hombre mayor de edad permanece internado en terapia intensiva y en estado delicado luego de protagonizar un accidente vial sobre la ruta provincial N.º 46, en la zona de Alto Verde, en Perico.

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La camioneta que conducía terminó dentro de un canal de desagüe, cerca de Finca Casasola. El episodio fue informado alrededor de las 10.20 y requirió la intervención de efectivos de la Seccional 60, dependiente de la Unidad Regional 6.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró una camioneta Renault Oroch de color negro dentro del canal, en posición frontal. En el interior se encontraba su conductor, un hombre mayor de edad que fue rescatado.

Personal del SAME asistió al hombre en el lugar y trabajó junto con efectivos policiales para inmovilizarlo y colocarlo dentro de la ambulancia. Posteriormente, fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde se determinó que presentaba un traumatismo encéfalo craneal grave.

Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal
Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal

Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal

De acuerdo con la información suministrada, el paciente continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y su estado de salud es delicado.

Ordenaron el tránsito en Perico

Durante el operativo también estuvo presente personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 6, que quedó a cargo de ordenar la circulación vehicular en el sector.

Más tarde, efectivos de Bomberos realizaron la desconexión de los bornes de la batería de la camioneta para evitar otros riesgos en el lugar. Por el momento, no se informaron las circunstancias que provocaron que el vehículo saliera de la calzada y terminara dentro del canal de desagüe.

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