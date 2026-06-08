Todos los ganadores de la 4ta fecha del Karting Tierrero en Perico

El karting tierrero volvió a tener actividad el pasado fin de semana en Perico con más de 35 máquinas en pista y grandes competencias en distintas categorías. La jornada dejó finales intensas, accidentes, maniobras al límite y ganadores destacados.

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La fecha reunió a un gran parque automotor y permitió disfrutar de competencias atractivas en cada una de las divisionales. En la categoría Escuela, el ganador fue Octavio Ibáñez , en una final accidentada que terminó con bandera roja.

Ibáñez venía protagonizando una intensa disputa de posición junto a Agustín Díaz. Sin embargo, un toque entre ambos hizo que el actual campeón perdiera el kart y luego fuera embestido por otro piloto, situación que derivó en la finalización anticipada de la carrera.

En la categoría JR, Agustín Chícharo dominó la final de punta a punta y se quedó con la victoria sin mayores sobresaltos. Detrás del ganador sí hubo una gran disputa entre Agustina Ruiz y Mateo Carattoni. Finalmente, Ruiz logró prevalecer y se quedó con el segundo lugar, mientras que Carattoni completó el podio.

Franco Buselatto se llevó todo en 110 Amigos

En la categoría 110 Amigos, Franco Buselatto tuvo una actuación perfecta y se quedó con la clasificación, la serie y la final. El piloto mostró un gran nivel de manejo y dominó la jornada de principio a fin.

El segundo lugar fue para Martín Illescas, quien protagonizó una intensa pelea en pista con Gabriel Rodríguez. Ambos lucharon prácticamente hasta los últimos metros de competencia, pero Illescas logró quedar adelante tras una excelente maniobra de sobrepaso.

Juan María Spahr ganó en la 150

En la categoría 150, Juan María Spahr fue imbatible y se quedó con el triunfo en una final cargada de incidentes. La carrera tuvo dos vuelcos y debió ser detenida con bandera roja. Luego, las últimas cinco vueltas ofrecieron una gran disputa para el público.

Cristian Haroian e Ignacio Haroian protagonizaron una pelea muy atractiva, con maniobras al límite. Finalmente, Cristian terminó en el segundo lugar e Ignacio completó el podio. La fecha volvió a mostrar el crecimiento del karting tierrero y el alto nivel de pilotos que animan cada una de las categorías.