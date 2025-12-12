viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 17:21
Consagración.

Luis Leona campeón del karting en Salta: "Es un gran logro"

El piloto jujeño de karting, Luis Leona, fue campeón en su categoría en el campeonato del Club Salteño de Kart

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Luis Leona fue campeón del año en la categoría 110cc en el campeonato de karting que hizo disputar el Club Salteño de Kart. La consagración se dio en el circuito de Campo Santo. “Realmente es un gran logro. Es un gran sacrificio que uno hace también para poder ir”.

“El karting es un deporte muy lindo para el automovilismo. Pero también están los que se han animado a competir o quieren darle otro sentido a la adrenalina de este deporte”, y dijo que los pilotos que participan son de muy buen nivel.

“Eso para nosotros nos eleva el nivel. En el sentido de decir, yo compito contra tal que está corriendo en tal categoría de nivel nacional. Y te podés poner a par. Y es hermoso. Aprendes mucho también de ese tipo de pilotos”, destacó.

“Yo lo disfruto ya con 40 años. Arranqué ya de grande. Porque este deporte es un deporte hermoso. Un deporte que apasiona”, pero aclaró que, para competir en cualquier deporte motor, “se necesita un presupuesto”.

El campeonato lo celebró con la bandera argentina. “El año pasado cuando salí campeón no se tenía la costumbre de dar la bandera a nadie. Entonces pude acercarme al comisario y le pregunté si me daba el honor de poder dar una vuelta con la bandera argentina”.

El otro jujeño campeón del karting

Adolfo Serna, un joven piloto jujeño de 12 años, se llevó el título de campeón con una actuación destacada en la clasificación, la serie y la final. En la serie, el joven piloto no se despegó de la punta, sacándole 2 segundos al segundo clasificado y demostrando su superioridad en la pista.

La final fue una carrera intensa, con Adolfo en la punta desde el comienzo. El joven piloto salió a la pista con una estrategia clara, decidido a llevarse la victoria. Sin embargo, cuando intentó hacer una maniobra llamada “tijera”, el competidor que iba en tercer puesto chocó contra él, perdiendo su carburador.

Adolfo salió perjudicado y terminó con atención médica, sin poder terminar la carrera. A pesar de esto, el joven piloto se llevó el título de campeón, aunque lamenta no haber podido celebrarlo de la mejor manera.

