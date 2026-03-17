Desde Jujuy, un campeón de karting de 12 años apunta a competir a nivel nacional

Con solo 12 años, el jujeño Adolfo Serna ya sabe lo que es salir campeón en karting . Sin embargo, este año el desafío es distinto porque cambió de categoría y ahora debe adaptarse a un karting más grande, más pesado y exigente.

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“El objetivo es volver a pelear el campeonato en la Junior en Salta”, contó el joven piloto en diálogo con TodoJujuy y explicó que ya piensa en dar el salto al plano nacional.

Cabe remarcar que el cambio de chasis y peso implica una exigencia física y técnica completamente distinta. “El año pasado corríamos con 105 kilos y ahora son 145. Es mucho más difícil llevar el karting en el circuito”, explicó su padre, Carlos Serna.

Esta diferencia obliga a los pilotos a trabajar no solo en la pista, sino también en la preparación física, algo clave en esta etapa.

Adolfo Serna El jujeño Adolfo Serna es campeón

Entrenamiento fuera de la pista para el jujeño de 12 años

Para acompañar ese crecimiento, Adolfo comenzó con entrenamiento físico específico. Asiste al gimnasio tres veces por semana con el objetivo de mejorar su resistencia. “Voy lunes, miércoles y viernes para aumentar la resistencia”, explicó Adolfo.

El trabajo fuera del karting se vuelve fundamental para poder rendir en una categoría donde el esfuerzo físico es mucho mayor.

Más allá del presente, el joven piloto tiene claro su objetivo que es competir en Buenos Aires y medirse con los mejores. “La idea es entrenar este año y el próximo poder correr en la Junior en Buenos Aires”, señaló.

A futuro, su meta es aún más ambiciosa porque sueña con competir en campeonatos internacionales y enfrentarse a pilotos con mayor experiencia.

El karting, como muchos deportes, requiere no solo talento sino también recursos. En ese sentido, el apoyo económico es clave para poder avanzar en la carrera deportiva. “El fuerte en este deporte es el apoyo privado para poder salir a competir afuera”, explicó su padre.