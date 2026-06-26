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26 de junio de 2026 - 07:11
Sociedad.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral

La escena ocurrió sobre el escenario, frente a todo el público. El rechazo de la joven y la salida apresurada del hombre generaron una catarata de reacciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.

Los recitales suelen convertirse en verdaderos ámbitos de celebración, baile y, en muchos casos, en el escenario perfecto para expresiones de amor. No obstante, mostrar los sentimientos frente a una multitud también puede implicar un gran riesgo, como le ocurrió a un joven que organizó una propuesta de casamiento romántica y terminó viviendo una situación dolorosa e incómoda.

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El lugar elegido para este fallido intento de compromiso fue nada menos que un show del popular cantante Daniel Agostini.

Le propuso casamiento en medio de un show, ella le dijo que no y es viral.

Aprovechando el clima festivo y la música en vivo, el joven decidió animarse a dar un paso importante en su vida: subió al escenario junto a su pareja y llevó adelante una escena sencilla pero muy emotiva. Allí sacó un anillo, se arrodilló y realizó la propuesta de casamiento frente a una multitud de espectadores que reaccionó con aplausos y gritos de entusiasmo.

Sin embargo, el ambiente romántico se derrumbó en una fracción de segundo. Mientras el joven aguardaba la respuesta con el anillo aún levantado, el rostro de la mujer cambió por completo, mostrando una clara expresión de rechazo frente a la atenta mirada de la banda y del público presente.

La encargada de registrar y difundir la tremenda secuencia fue la usuaria de TikTok Mariela Odera.

Su reacción

La tensión invadió el ambiente cuando el joven advirtió que su pareja no decía nada y, en lugar de acercarse para abrazarlo, empezaba a retroceder, alejándose del anillo.

Luego de unos segundos que se hicieron interminables y cargados de incertidumbre, la mujer negó con la cabeza de manera contundente, se dio vuelta y abandonó el escenario con decisión, dejando al muchacho completamente plantado.

Frente al murmullo creciente del público, el muchacho trató de ocultar la vergüenza y la conmoción del momento, guardando el anillo y retirándose con rapidez del lugar, visiblemente abatido y con el corazón roto. Quien captó y compartió la impactante escena fue la usuaria de TikTok Mariela Odera.

Tal como era previsible, el contenido se viralizó rápidamente en redes sociales, impulsado por los algoritmos, acumulando miles de visualizaciones y generando un debate instantáneo entre quienes cuestionaron la exposición pública de la propuesta y quienes manifestaron su apoyo al joven afectado.

“Hoy no se va a dar cuenta pero fue lo mejor que le pudo pasar”, reflexionó un usuario para intentar darle ánimo al joven. En paralelo, otra internauta sugirió una alternativa distinta para evitar la situación incómoda: “Yo le digo que sí para que no pase vergüenza ahí arriba, pero apenas bajamos le digo que no en privado y listo”.

Por otro lado, los usuarios masculinos salieron a respaldarlo con mensajes de complicidad propios de la cultura digital: “Déjela soldado, no se merece eso. Ganaste amigo, te aseguro que ganaste”.

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