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20 de junio de 2026 - 09:04
Sociedad.

Viral: la boda en medio de un tifón en Filipinas que acabó con la iglesia inundada

Una pareja decidió concretar su casamiento en Filipinas en condiciones extremas, con el templo anegado y el agua llegando hasta sus pies.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La boda se realizó con el agua cubriéndoles los pies y la emoción de los presentes superó cualquier adversidad.

La boda se realizó con el agua cubriéndoles los pies y la emoción de los presentes superó cualquier adversidad.

En Filipinas, una pareja fue viral al ser protagonista de una celebración de boda que se volvió inolvidable tanto para los invitados como para miles de usuarios que luego vieron las imágenes difundidas en redes sociales. La ceremonia tuvo lugar en pleno paso del tifón Wipha, que provocó la inundación del templo.

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Sin embargo, aun así los contrayentes decidieron no suspender el evento y llevaron adelante la boda con el agua cubriendo sus tobillos. Las intensas precipitaciones asociadas al tifón Wipha impactaron en amplias zonas de la región, provocando anegamientos y diversos daños materiales.

El casamiento se realizó con el agua cubriéndoles los pies y la emoción de los presentes superó cualquier adversidad.

El paso del tifón y sus consecuencias en la región

El templo donde debía realizarse la ceremonia también terminó inundado, pero aun así la pareja optó por sostener el plan previsto y concretar el enlace, celebrando su unión pese a las condiciones adversas.

Distintas imágenes y grabaciones mostraron a los novios avanzando por el pasillo con el agua llegando hasta sus pies, acompañados por familiares e invitados que, incluso bajo la lluvia persistente, se sumaron al festejo con entusiasmo y buen ánimo.

La situación se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios resaltaron la postura de la pareja ante las dificultades. En lugar de cancelar la ceremonia, decidieron concretar el “sí, quiero” en un contexto inusual, aunque lleno de carga emocional.

La historia viral de una pareja en Filipinas.

El tifón Wipha no nos detuvo”, señalaron los recién casados, quienes transformaron su enlace en una muestra de compromiso y resiliencia. Para ellos, el temporal no representó un impedimento, sino un elemento más de una celebración que, sin dudas, quedará grabada para siempre en su memoria.

Una boda que se volvió símbolo de resiliencia

Desde el punto de vista meteorológico, el tifón Wipha se originó en el océano Pacífico occidental y alcanzó tierra firme con ráfagas que llegaron a los 120 km/h de forma sostenida, lo que motivó la emisión de alertas en distintas regiones de Filipinas.

Las autoridades de cada zona advirtieron sobre la posibilidad de deslizamientos de terreno, interrupciones en el suministro eléctrico y la suspensión de actividades escolares, mientras los servicios de emergencia se desplegaban para brindar asistencia a las poblaciones más perjudicadas.

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Si bien el fenómeno meteorológico generó inconvenientes en la infraestructura y en el sistema de transporte, hasta el momento no se registraron fallecidos.

La capacidad de resistencia mostrada por la población, ejemplificada en situaciones como esta boda, se transformó en una muestra clara de la fortaleza de un país habituado a atravesar eventos climáticos severos con firmeza y actitud esperanzada.

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