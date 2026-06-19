Jura y promesa a la Bandera: cuál es la diferencia

“Sí, prometo”: el emotivo acto de los alumnos de la Escuela Normal

Cada 20 de junio, miles de estudiantes y miembros de las Fuerzas Armadas participan de actos vinculados con la Bandera Nacional . Sin embargo, no todos realizan la misma ceremonia: los alumnos prometen lealtad, mientras que los militares prestan juramento. La diferencia no es solamente de palabras, sino también de significado y responsabilidad.

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En las escuelas argentinas, la Promesa de Lealtad es uno de los momentos más emotivos de la educación primaria. Para los integrantes de las fuerzas, en cambio, la jura forma parte de su incorporación y de los deberes que asumen al servicio de la Nación.

La promesa es un compromiso cívico y educativo, mientras que la jura está vinculada a la incorporación y al deber profesional de quienes integran las Fuerzas Armadas. La promesa es un compromiso cívico y educativo, mientras que la jura está vinculada a la incorporación y al deber profesional de quienes integran las Fuerzas Armadas.

¿Quiénes realizan la Promesa a la Bandera?

La Promesa de Lealtad a la Bandera es realizada tradicionalmente por los alumnos y alumnas de cuarto grado de las escuelas primarias de todo el país.

La ceremonia suele desarrollarse alrededor del 20 de junio, Día de la Bandera, aunque las instituciones pueden organizarla en fechas cercanas de acuerdo con su calendario escolar.

Frente a la Bandera, una autoridad educativa les pregunta a los estudiantes si prometen respetarla, defender los valores que representa y actuar como ciudadanos comprometidos con la libertad, la igualdad, la solidaridad y la convivencia democrática.

Los chicos responden con el conocido “Sí, prometo”. No se trata de una obligación militar ni de un compromiso de combate, sino de una decisión simbólica, educativa y ciudadana.

Promesa a la bandera “Sí, prometo”: el emotivo acto de los alumnos de la Escuela Normal

Los adultos también pueden realizar la promesa

La posibilidad no está limitada exclusivamente a los niños. La Ley 26.481 estableció la Promesa a la Bandera para jóvenes, adultos y adultos mayores que, por distintos motivos, no pudieron realizarla durante su paso por la escuela.

Por eso, cada año también se organizan ceremonias abiertas destinadas a personas que desean asumir públicamente ese compromiso con la Bandera y con los valores que representa.

La promesa puede ser tomada por la máxima autoridad de cada jurisdicción que adhiera a la normativa, después de la ceremonia de los estudiantes y de las fuerzas de seguridad, si participan del acto.

¿Quiénes juran la Bandera?

La jura corresponde principalmente a quienes ingresan o se forman dentro de las Fuerzas Armadas: Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina.

Participan soldados voluntarios, cadetes, aspirantes, oficiales, suboficiales y otros integrantes que atraviesan una etapa determinada de su carrera o incorporación institucional.

Durante la ceremonia responden “Sí, juro” ante una fórmula pronunciada por la autoridad militar. Ese juramento implica fidelidad, disciplina y disposición para cumplir las obligaciones propias del servicio.

A diferencia de la promesa escolar, la jura está relacionada con la función profesional del militar y con su responsabilidad de proteger la soberanía, la Constitución y los intereses de la Nación.

Jura a la bandera Quiénes juran y quiénes prometen lealtad a la Bandera

¿Por qué se dice “promesa” en la escuela?

La palabra promesa se utiliza porque los niños todavía no poseen responsabilidades profesionales, militares o institucionales equivalentes a las de un adulto incorporado a una fuerza.

La escuela propone un compromiso acorde con su edad. Los estudiantes expresan respeto por la Bandera y por los principios de la vida democrática, sin asumir obligaciones militares.

Por eso, resulta incorrecto hablar de “jura de los alumnos de cuarto grado”. Técnicamente, los niños prometen lealtad a la Bandera.

¿Por qué los militares realizan una jura?

El juramento tiene un carácter más solemne y una responsabilidad institucional concreta. Quien jura dentro de las Fuerzas Armadas asume deberes ligados a su función y a las leyes que regulan la actividad militar.

Las fórmulas militares expresan fidelidad a la Patria y a la Constitución Nacional, y remarcan la obligación de cumplir la misión asignada incluso en situaciones extremas.

Por este motivo, la jura no debe entenderse únicamente como un homenaje simbólico. También representa la aceptación pública de deberes profesionales y legales.

La bandera argentina está presente en los festejos masivos.

¿Qué tienen en común ambas ceremonias?

Tanto la promesa como la jura reconocen a la Bandera como un símbolo de identidad, unidad, historia y pertenencia nacional.

Las dos ceremonias invitan a reflexionar sobre valores como la libertad, la soberanía, el respeto, la igualdad y el compromiso con la comunidad.

La diferencia está en el alcance: la promesa es cívica y educativa; la jura es institucional, profesional y propia del ámbito militar.

¿Cuándo se realizan?

La Promesa a la Bandera de los alumnos de cuarto grado se realiza habitualmente en el marco del 20 de junio, fecha en la que se recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano.

Las Fuerzas Armadas también organizan sus ceremonias de jura en torno al Día de la Bandera, aunque pueden desarrollarlas en otros momentos vinculados con incorporaciones, ascensos o egresos.

Así, una misma fecha reúne dos actos diferentes: el compromiso ciudadano de los estudiantes y el juramento profesional de quienes se preparan para servir dentro de las fuerzas.

Diferencias principales

Promesa a la Bandera

La realizan alumnos de cuarto grado.

También pueden hacerla jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad.

Tiene un sentido educativo, cívico y democrático.

La respuesta es “Sí, prometo”.

No genera obligaciones militares.

Jura a la Bandera