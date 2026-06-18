Victoria Villarruel estará en el acto del Día de la Bandera en Rosario

Victoria Villauel desafía al Gobierno y asistirá al acto por el Día de la Bandera en Rosario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ratificó su participación en los actos conmemorativos del Día de la Bandera en la ciudad de Rosario , una determinación que vuelve a poner en evidencia las tensiones que persisten con el círculo cercano del presidente Javier Milei .

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Mediante sus redes sociales , la titular del Senado comunicó que se trasladará a la ciudad santafesina y subrayó la relevancia simbólica de la fecha patria .

Victoria Villarruel desafía al Gobierno y asistirá al acto por el Día de la Bandera en Rosario.

“El sábado estaré en Rosario , mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná ”, expresó.

La participación de Villarruel en el acto despierta interés debido a que no forma parte de la comitiva oficial organizada por el Poder Ejecutivo Nacional. De todos modos, desde su entorno aseguran que igualmente estará presente en la ceremonia que tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Bandera, y remarcan que, por su condición institucional, no existe impedimento para que asista a un evento de carácter oficial.

Este nuevo capítulo se incorpora a una seguidilla de diferencias que vienen caracterizando la relación entre la vicepresidenta y el sector más cercano al presidente Milei, una tensión política que se volvió más evidente en el último tiempo.

Embed Estimada Vicepresidente @VickyVillarruel espero verla en el monumento a la Bandera. Usted es representante de los ciudadanos de bien. Tiene nuestro apoyo.

Y tiene derecho a ocupar su lugar plenamente.

Saludos desde Neuquén. — María PRO (@MariaNqnPRO) June 17, 2026

Días atrás, Victoria Villarruel presentó una solicitud institucional dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que pidió que se haga presente en el Senado para cumplir con la obligación de brindar informes de gestión de manera periódica, tal como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

“Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre de 2025”, señaló la vicepresidenta al fundamentar el reclamo.

La presencia de Villarruel en el acto genera expectativa debido a que no integra la delegación oficial organizada por el Poder Ejecutivo Nacional.

En ese marco, su presencia en la ceremonia por el Día de la Bandera se interpreta como un nuevo episodio dentro del progresivo distanciamiento político entre Victoria Villarruel y el Gobierno nacional, en un escenario donde las discrepancias entre ambas partes ya resultan evidentes e imposibles de ocultar.