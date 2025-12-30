martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 14:01
Política.

Javier Milei congelará su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado

Si bien se aplicará un aumento para el Gabinete, el presidente Javier Milei, resolvió congelar los salarios de la fórmula presidencial.

Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei y Victoria Villaruel

El próximo 2 de enero se confirmaría en el Boletín Oficial, que el presidente Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos salariales que dispondrá para el gabinete. Asimismo, el mandatario también congelaría su salario por tiempo indefinido.

En este sentido, desde Casa Rosada aseguran que el decreto alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en línea con la recomposición que vienen reclamando distintos sectores del gabinete tras casi dos años de congelamiento. En el Gobierno Nacional estiman que los sueldos jerárquicos acumularon una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023.

victoria villaaruel y javier milei

Detalles de la medida de Javier Milei sobre los sueldos del Gabinete

Desde la mesa chica del oficialismo argumentan que el Jefe de Estado definió excluir también de la medida de congelar los salarios a la vicepresidenta, Victoria Villaruel, porque se trata de un cargo “electo y no técnico”.

Esta decisión se desarollará en medio de un contexto del vínculo deteriorado con el primer mandatario, que se profundizó a lo largo de 2025 por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos.

Además, desde el Gobierno Nacional sostienen que el congelamiento salarial para el gabinete complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial para sostener equipos técnicos y cubrir cargos estratégicos. También advierten que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que generó dificultades para retener cuadros especializados.

gabinete javier milei

El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.

El decreto que se publicaría el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, se habría terminado de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

