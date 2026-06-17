El Senado postergó la sesión y Manuel Adorni quedó cerca de ser interpelado

El Senado pospuso la sesión y crece la tensión por Manuel Adorni (Archivo)

El Senado pospuso una semana la sesión prevista para tratar la situación de Manuel Adorni , pero el jefe de Gabinete quedó cerca de ser interpelado el próximo 2 de julio. La decisión fue acordada entre el oficialismo y sectores dialoguistas, en medio de la presión opositora para que el funcionario dé explicaciones ante la Cámara alta.

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La sesión que estaba prevista para este jueves fue postergada tras varias horas de negociaciones. Sin embargo, el escenario político no cambió de fondo: el jueves 25 se votaría el mecanismo para convocar a Adorni , quien podría enfrentar una eventual moción de censura si sus respuestas no conforman a la oposición.

La resolución llegó después de una jornada cargada de tensión en el Senado. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con bancadas aliadas en las oficinas de la Unión Cívica Radical para intentar unificar una postura antes del encuentro de Labor Parlamentaria.

Senado de la NAción (1) El Senado pospuso la sesión y crece la tensión por Manuel Adorni (Archivo)

Luego, los jefes de bloque se reunieron en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Allí, el oficialismo y los sectores dialoguistas consiguieron imponer la postergación frente al kirchnerismo, que analizaba bajar igual al recinto.

La maniobra frenó la sesión inmediata, pero no desactivó el conflicto. La oposición mantiene la intención de avanzar con la interpelación y el Gobierno buscará ordenar su estrategia durante los próximos días.

Manuel Adorni podría presentarse el 2 de julio en el Senado

El punto central de la discusión pasa por la presencia de Manuel Adorni en el Senado. El jefe de Gabinete ya tenía previsto asistir el 2 de julio para presentar su informe de gestión, pero ahora podría llegar a esa fecha en un marco mucho más complejo. Antes de brindar su informe, el funcionario debería enfrentar una interpelación. Si sus respuestas no satisfacen a la oposición, podría abrirse el camino para una moción de censura.

Para que avance la interpelación o una eventual moción de censura, el Senado necesita una mayoría absoluta del cuerpo, es decir, 37 votos. Según el escenario parlamentario actual, ese número aparece como una posibilidad concreta.

Adorni El Senado pospuso la sesión y crece la tensión por Manuel Adorni (Archivo)

El jueves 25 sería clave

De cara al jueves 25, todavía resta definir cómo se habilitará formalmente la discusión de la interpelación para el 2 de julio. Al no existir un dictamen previo, el tratamiento podría requerir una mayoría especial.

Sin embargo, tras lo conversado en Labor Parlamentaria, se buscaría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución Nacional para aprobar una moción por mayoría absoluta, sin paso previo por comisión.

En ese marco, el recinto tendrá la última palabra. La oposición apunta a que Adorni se presente bajo el formato de interpelación y no únicamente como parte de su informe de gestión.

Otro frente para Bullrich

La postergación también le da margen al oficialismo para intentar ordenar otros temas de la agenda parlamentaria. Bullrich buscará aprovechar la semana para avanzar con el proyecto sobre propiedad privada, una iniciativa que ya recibió observaciones de los bloques aliados.

Los dialoguistas reclaman cambios al texto y todavía no hay acuerdo cerrado. Por eso, la semana próxima será clave tanto para ese proyecto como para el futuro político de Adorni en el Senado.

Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno, los aliados y la oposición sigue abierta. El 25 de junio podría definirse la convocatoria formal y el 2 de julio asoma como una fecha decisiva para el jefe de Gabinete.