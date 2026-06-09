En una reunión de la Comisión de Medios de Comunicación del Senado , presidida por la Senadora Nacional Carolina Moisés , sindicatos de prensa y periodistas de distintas provincias presentaron el proyecto de ley para la actualización del Estatuto del Periodista Profesional .

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Esta iniciativa busca adecuar la normativa a los desafíos que plantean la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las nuevas modalidades laborales del sector .

Carolina Moisés, quien además preside el Bloque Convicción Federal destacó “el trabajo federal y organizado” que fue el germen del proyecto que seguirá circulando para las firmas de acompañamiento durante las próximas 48 horas para pasar a su ingreso formal en Mesa de Entradas del Senado.

Según explicó la legisladora, el proyecto es resultado de una construcción federal impulsada por sindicatos como la FATPREN y SIPREBA, junto a entidades periodísticas provinciales . “Un trabajo federal en el que son los propios periodistas los que están reorganizando y actualizando las nuevas modalidades laborales”, sostuvo la Legisladora.

Además, adelantó que la iniciativa continuará recibiendo adhesiones antes de su presentación formal en el Senado.

Senado: Presentaron el proyecto para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional Senado: Presentaron el proyecto para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional

Moisés remarcó la necesidad de modernizar una legislación vigente desde 1946 y recordó que la discusión tomó impulso luego de que fracasara la propuesta de derogación del Estatuto incluida originalmente en el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.

“Logramos prorrogar la vigencia hasta el 31 de diciembre y ese margen nos obliga a trabajar para que el periodismo recupere su Estatuto", afirmó.

“El proyecto no es de un bloque ni de un partido”

La Senadora sostuvo en la presentación del proyecto que “el proyecto tiene el protagonismo de la voz de los periodistas de todas las provincias ordenando su propio ámbito de trabajo y esa es la propuesta que hemos tomado y estamos firmando un proyecto en este sentido. Seremos expeditivos, queremos darle a todos los senadores la oportunidad de firmarlo porque no queremos que sea el proyecto de un bloque o de un partido”.

Participación de gremios y periodistas

Durante la jornada, la secretaria general de FATPREN y adjunta de SIPREBA, Carla Gaudensi, señaló que la propuesta incorpora temas vinculados a la inteligencia artificial, los derechos de cuidado, las licencias por violencia de género y la regulación del trabajo en plataformas digitales, manteniendo como eje central la protección de la libertad de expresión y de los trabajadores de prensa.

"Necesitamos esa protección para poder seguir informando a la sociedad, para garantizar ese rol social y para que la democracia tenga federalismo y pluralidad", sostuvo

Por su parte, la periodista Gabriela Pepe destacó la importancia de garantizar la libertad de expresión como derecho fundamental de la democracia y recordó que también implica el acceso de la sociedad a información plural y de calidad.

En tanto, el periodista Mariano Obarrio advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y cuestionó el uso de contenidos periodísticos por parte de estas tecnologías sin mecanismos adecuados de protección de los derechos de autor.

Otra de las expositoras fue María Ana Mandakovic, secretaria general de CISPREN Córdoba, quien alertó sobre el crecimiento de los denominados “desiertos informativos” en distintas regiones del país debido a la precarización laboral y los bajos salarios que afectan a los trabajadores de prensa.

Representantes de organizaciones periodísticas de diversas provincias coincidieron en la necesidad de contar con una legislación actualizada que contemple las particularidades del trabajo periodístico en todo el territorio nacional y garantice condiciones laborales dignas para el ejercicio de la profesión.