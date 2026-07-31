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31 de julio de 2026 - 07:05
Sociedad.

Mal aliento al despertar: seis trucos simples para evitarlo cada mañana

Es una situación frecuente y suele estar relacionada con cambios durante el sueño. Incorporar rutinas de higiene y cuidado bucal puede ayudar a reducirla.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los 6 trucos que pueden volverse hábito para no tener mal aliento por las mañanas.

Los 6 trucos que pueden volverse hábito para no tener mal aliento por las mañanas.

Levantarse por la mañana con mal aliento es una situación habitual que muchas personas consideran parte normal de la rutina diaria. No obstante, la ciencia señala que esta reacción del organismo responde a un motivo específico y comprobable.

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Mientras dormimos, el cuerpo reduce la generación de saliva, una sustancia fundamental para mantener la higiene natural de la boca. Como consecuencia de esa menor actividad salival, las bacterias presentes en la lengua, los dientes y las encías encuentran mejores condiciones para acumularse y producen compuestos sulfurados, los cuales generan el olor típico que aparece al despertar.

De acuerdo con la explicación de la bióloga colombiana Valentina Vallejo, el mal aliento al despertar no debe entenderse como un problema permanente, sino como una reacción del organismo que puede disminuirse mediante la incorporación de prácticas sencillas dentro de la rutina cotidiana, sobre todo durante las horas previas al descanso.

No existen métodos instantáneos ni fórmulas mágicas, sino pequeños cuidados preventivos que, aplicados de manera sostenida en el tiempo, ayudan a obtener resultados progresivos y acumulativos.

Los 6 trucos que pueden volverse hábito para no tener mal aliento

1. Usar hilo dental antes de dormir

El uso del hilo dental permite retirar partículas de alimentos y acumulaciones de placa que suelen quedar fuera del alcance del cepillo de dientes. Cuando esos restos permanecen en la boca durante las horas de sueño, favorecen la actividad de las bacterias encargadas de generar los olores desagradables. Por este motivo, sumar el hilo dental como parte del cuidado bucal antes de acostarse resulta fundamental para disminuir el mal aliento matutino.

2. Cepillarse con pasta fluorada

El cepillado antes de dormir debe realizarse de manera cuidadosa, alcanzando todas las zonas de la boca y manteniéndose durante un tiempo mínimo de dos minutos. La presencia de flúor en la pasta dental contribuye a reforzar el esmalte de los dientes y favorece el control del crecimiento de bacterias, un factor que influye de forma directa en la sensación de limpieza y frescura del aliento al comenzar el día.

3. Usar un raspador lingual

La lengua representa uno de los lugares donde más microorganismos pueden concentrarse dentro de la boca. Diversas investigaciones indican que el uso de un limpiador o raspador lingual logra una eliminación más efectiva de estas bacterias que el cepillo dental por sí solo. Incorporar esta práctica durante la noche ayuda a disminuir de manera significativa la formación de depósitos bacterianos antes del descanso.

4. Colutorio sin alcohol, pero en otro momento del día

El enjuague bucal puede incorporarse como complemento de la higiene oral, aunque no es recomendable utilizarlo justo después del cepillado nocturno, ya que podría reducir la presencia del flúor aportado por la pasta dental. Además, es preferible optar por productos sin alcohol, debido a que estas fórmulas ayudan a evitar la sensación de sequedad en la boca.

5. Hidratarse con un vaso de agua

Tomar agua antes de acostarse favorece la hidratación de la boca y ayuda a reducir la sequedad que puede aparecer durante las horas de sueño. Por la mañana, beber un nuevo vaso de agua al levantarse permite arrastrar sustancias acumuladas durante la noche y contribuye a activar la producción natural de saliva.

6. Evitar alcohol, tabaco y comidas de olor fuerte

El consumo de alcohol y tabaco puede disminuir la humedad natural de la boca y generar condiciones que favorecen la aparición de mal aliento.

Del mismo modo, ciertos alimentos como el ajo y la cebolla pueden potenciar los olores desagradables durante varias horas. Evitar este tipo de productos en el momento previo al descanso representa una acción sencilla que puede ayudar a mantener un aliento más fresco al despertar.

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