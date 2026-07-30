Un profesor puso una "trampa" en una evaluación y descubrió quiénes se copiaron con IA.

Jason Gibson , profesor de Historia en la Universidad Alcorn State de EE.UU, ganó repercusión luego de presentar un método poco habitual para enfrentar el problema del plagio académico . El docente compartió la forma en la que detectó que una gran parte de sus alumnos habían recurrido a la inteligencia artificial (IA) para realizar sus exámenes.

Redes sociales. Alumno se copió en un examen y compartió el método que lo hizo viral

Redes sociales. Un profesor hizo un examen sorpresa y la respuesta de un alumno se viralizó

El resultado del examen fue contundente : de los 35 estudiantes que participaron de la evaluación, 32 recibieron una nota desaprobatoria después de quedar expuestos ante una estrategia digital creada por el propio profesor para detectar el uso indebido de herramientas externas .

El caso rápidamente ganó repercusión en plataformas como TikTok y volvió a poner en discusión uno de los grandes desafíos actuales de la educación superior : la honestidad académica dentro de las universidades.

La estrategia implementada por Gibson se basó en incorporar una indicación oculta dentro del archivo del examen que envió por correo electrónico a sus alumnos, correspondiente a un ensayo sobre la Revolución Industrial . Para lograrlo, el profesor colocó un mensaje escrito en color blanco sobre un fondo del mismo tono, de manera que la instrucción quedara imperceptible para quienes revisaran las preguntas de forma habitual desde la pantalla .

No obstante, cuando los estudiantes trasladaban el contenido completo de la consigna mediante la función de copiar y pegar a plataformas como ChatGPT, la indicación que permanecía oculta pasaba a formar parte de la solicitud que la inteligencia artificial interpretaba y respondía.

Esa instrucción secreta establecía que el término “Madagascar” debía incorporarse al desarrollo final del trabajo, aunque de una manera totalmente fuera de lugar y sin relación lógica con el tema histórico de la Revolución Industrial.

Aquellos estudiantes que no analizaron ni corrigieron el texto producido por la herramienta antes de presentarlo acabaron entregando documentos con expresiones completamente incoherentes que permitieron detectar rápidamente la estrategia utilizada. De acuerdo con lo explicado por el profesor, la situación dejó en evidencia la escasa evaluación crítica que algunos alumnos realizaron sobre los contenidos elaborados con ayuda de la inteligencia artificial.

Respuestas absurdas sobre la Revolución Industrial

Como consecuencia de la utilización automática de estas herramientas, los trabajos entregados por los estudiantes terminaron conteniendo fragmentos y afirmaciones sin conexión con los acontecimientos históricos de los siglos XVIII y XIX.

Entre los casos más llamativos mencionados por el profesor Gibson figuraban diversas frases elaboradas por la inteligencia artificial que los alumnos incorporaron a sus ensayos sin advertir que carecían de sentido o relación con la temática abordada.

Entre las frases más extrañas que aparecieron en los trabajos se encontraban construcciones como “Madagascar flota de lado durante la tarde” o “La bicicleta morada de Madagascar susurra al techo”, ejemplos que evidenciaban la falta de coherencia del contenido generado.

En otro de los exámenes, un estudiante incluyó una afirmación igualmente absurda en la que se aseguraba que “Madagascar fue a un partido de baloncesto vestido con una tostadora”, una oración completamente alejada del tema histórico planteado.

Para el profesor, el principal motivo de preocupación no estuvo únicamente relacionado con el empleo de la tecnología, sino con que los alumnos hayan cedido por completo la elaboración del razonamiento propio. “Quedó más que claro que los estudiantes ni siquiera volvieron a leer las respuestas”, explicó Gibson en los videos que compartió, publicaciones que lograron un enorme alcance y acumularon millones de reproducciones en TikTok.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Fabeidi • Inteligencia Artificial (@sergioprompts)

Declaraciones del profesor Jason Gibson

Luego de revisar y calificar las entregas, el historiador explicó que su objetivo no era exponer ni ridiculizar a los estudiantes, sino utilizar la situación como una instancia de aprendizaje sobre la importancia del compromiso y la responsabilidad académica dentro del ámbito universitario. Para mostrarles el procedimiento utilizado, Gibson compartió con sus alumnos capturas de pantalla en las que señalaba la instrucción oculta y detallaba de qué manera había logrado identificar el uso de la herramienta.

“No me da satisfacción ver a los estudiantes fracasar. No es mi objetivo”, sostuvo el profesor de manera enfática en una de sus publicaciones. Además, frente a las numerosas críticas recibidas por la decisión tomada, el docente les ofreció a los estudiantes que consideraran injusta la evaluación la posibilidad de presentar un reclamo formal para solicitar la revisión de sus calificaciones.

La respuesta de los usuarios en las redes sociales estuvo marcada por opiniones contrapuestas: mientras algunos destacaron la originalidad de la estrategia utilizada por el docente como una propuesta innovadora de enseñanza, otros pusieron en duda si el modelo educativo vigente cuenta con las herramientas necesarias para afrontar este tipo de situaciones. Según Gibson, las instituciones académicas todavía atraviesan un período de adaptación y prueba frente al avance de estas tecnologías transformadoras.

El debate sobre la integridad académica

La situación registrada en Alcorn State pone de manifiesto un desafío creciente que crece en las universidades de distintas partes del mundo: el avance de la inteligencia artificial obligó a replantear los métodos tradicionales de evaluación académica.

Frente a este escenario, algunos profesores decidieron volver a formatos más convencionales, como las pruebas manuscritas o realizadas de manera presencial, mientras que otros buscan incorporar estas herramientas tecnológicas bajo criterios y límites específicos.

Gibson señaló que, al tratarse de un avance tecnológico relativamente reciente, la inteligencia artificial todavía requiere de más estudios y análisis antes de poder establecer criterios educativos definitivos sobre su impacto.

El profesor remarcó la importancia de desarrollar nuevos métodos de evaluación que ayuden a preservar la transparencia, la responsabilidad y la integridad académica dentro del sistema educativo. “Todos estamos innovando y probando cosas nuevas para sostener la integridad académica. Nadie tiene la respuesta definitiva”, expresó el profesor al referirse al rumbo que tomará la educación en los próximos años.