ANSES: los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y titulares en agosto

ANSES: montos actualizados por la movilidad y el bono extraordinario impactan en millones de personas en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comunicó que durante agosto de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales recibirán una actualización del 1,89% . El ajuste se aplicará de acuerdo con el esquema de movilidad vigente, que establece los aumentos en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

La actualización contempla además la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes cobran los haberes más bajos, una medida que impacta directamente en el monto final que reciben millones de jubilados, pensionados y beneficiarios en todo el país.

El incremento se determina a partir del sistema de movilidad establecido mediante el Decreto 274/2024 , un esquema que toma como referencia la evolución de la inflación mensual registrada con un desfase de dos meses para calcular los nuevos valores de las prestaciones.

De acuerdo con la información difundida por ANSES , el porcentaje de actualización aplicado para agosto está directamente vinculado con la variación del IPC de junio , que registró un aumento del 1,9% , manteniendo la tendencia de menor ritmo inflacionario evidenciada durante los últimos períodos.

En el marco de las políticas implementadas para reforzar los ingresos y preservar el poder de compra de los beneficiarios, ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ratificó la entrega de un bono extraordinario de $70.000 destinado a las personas que cobran jubilaciones y pensiones mínimas.

De esta manera, los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo pasarán a cobrar un ingreso total de $489.775,93 en agosto. Esa cifra surge de la suma entre la prestación básica actualizada, que alcanza los $419.775,93, y el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el organismo previsional. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes se encuentren por encima del mínimo recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese mismo monto total.

La actualización también alcanza a otras prestaciones del sistema previsional. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso final será de $405.820,74, compuesto por un haber mensual actualizado de $335.820,74 más el adicional extraordinario de $70.000.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) destinadas a personas por invalidez y vejez, el nuevo monto mensual quedó fijado en $363.843,15. Ese valor está compuesto por un haber actualizado de $293.843,15 y la incorporación del bono extraordinario de $70.000.

Además, la actualización alcanza a las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $150.848, mientras que la prestación correspondiente a la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $491.173. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para los beneficiarios pertenecientes al primer tramo de ingresos se ubicará en $75.433.

De esta manera, la actualización establecida por el sistema de movilidad alcanza a distintos sectores del esquema de seguridad social, incluyendo tanto a jubilados y pensionados como a quienes reciben asignaciones familiares y sociales, por lo que tiene alcance sobre una gran cantidad de familias en todo el país.

Respecto de las prestaciones previsionales más elevadas, el haber correspondiente a la jubilación máxima de agosto de 2026 se ubicaría en torno a los $2.667.807. Este valor representa el monto final que percibirán los beneficiarios luego de aplicarse el descuento obligatorio destinado al PAMI.

Este monto no fue detallado de manera oficial por ANSES en su primera comunicación, sino que corresponde a un cálculo estimativo elaborado por Infobae a partir de la normativa actual y de la actualización determinada según la evolución del IPC.

La modificación también impacta en determinadas prestaciones particulares. En el caso de la Pensión para Madres de 7 Hijos, el importe se equipara al de la jubilación mínima, por lo que sus titulares pasarían a recibir aproximadamente $419.734,71 o un total cercano a $489.734,71 al incorporar el bono extraordinario, de acuerdo con las proyecciones realizadas por especialistas.

Para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber actualizado queda fijado en $335.820,74, mientras que el ingreso final alcanza los $405.820,74 al incorporar el bono extraordinario de $70.000. Aunque el cálculo difundido por Infobae muestra una leve diferencia frente al valor oficial, se toma como referencia principal la cifra publicada por ANSES.

Cronograma pagos de ANSES.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el organismo previsional estableció que el nuevo haber mensual con aumento será de $293.843,15. A ese importe se le adiciona el refuerzo extraordinario de $70.000, por lo que el monto total que recibirán los beneficiarios ascenderá a $363.843,15 por mes.

La modificación de estos valores se realiza mediante el mismo esquema de actualización aplicado a las jubilaciones y pensiones contributivas, de acuerdo con el sistema de movilidad vigente. De esta manera, la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) funciona como el indicador que define los nuevos incrementos.

En relación con las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenta una pequeña diferencia entre el importe difundido oficialmente y la estimación publicada por medios periodísticos. Sin embargo, para establecer los valores de referencia se toma como base el monto comunicado por ANSES.

El monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad establecido por ANSES se ubica en $491.173. Esta cifra presenta una variación mínima respecto de otros cálculos estimativos, una diferencia que podría explicarse por ajustes de redondeo o por la actualización de los datos utilizados en distintas fuentes.

Jubilaciones y pensiones de ANSES

Jubilación mínima: $419.775,93 (haber mínimo con aumento) + $70.000 (bono) = $489.775,93 total

$419.775,93 (haber mínimo con aumento) + $70.000 (bono) = $489.775,93 total Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $293.843,15 (haber con aumento) + $70.000 (bono) = $363.843,15 total

$293.843,15 (haber con aumento) + $70.000 (bono) = $363.843,15 total Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 (haber con aumento) + $70.000 (bono) = $405.820,74 total

$335.820,74 (haber con aumento) + $70.000 (bono) = $405.820,74 total Jubilación máxima: $2.667.807 (estimación de Infobae, con descuento de PAMI)

$2.667.807 (estimación de Infobae, con descuento de PAMI) Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71 (haber) o $489.734,71 con bono

El Gobierno pagará un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en julio.

Asignaciones de ANSES

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848

$150.848 AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173

$491.173 Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $75.433

El bono extraordinario de $70.000 alcanza a los beneficiarios que perciben los haberes mínimos correspondientes a jubilaciones, pensiones y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En aquellos casos en los que los ingresos previsionales superan el monto mínimo establecido, el refuerzo se entrega de manera proporcional, con la finalidad de que sus percepciones se acerquen al nuevo piso definido por la actualización de movilidad junto con el adicional extraordinario.

Por otra parte, ANSES informó que el cronograma previsto para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones continuará desarrollándose bajo el esquema tradicional, sin cambios en las fechas establecidas para la acreditación de los fondos en bancos y demás puntos habilitados de cobro. Así, los beneficiarios podrán verificar el día correspondiente a cada prestación a través de las vías oficiales de comunicación del organismo previsional.

ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026

La aplicación del esquema de actualización mensual junto con la entrega del bono extraordinario tiene como objetivo reducir el efecto de la inflación sobre los ingresos de los grupos con mayor vulnerabilidad económica. Este sistema, que toma como parámetro la variación del IPC registrada dos meses antes, funciona como el principal criterio para determinar los incrementos automáticos de las prestaciones y asignaciones que liquida ANSES.

El organismo previsional, que forma parte del Ministerio de Capital Humano, mantiene una política de ajustes periódicos sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, orientada a sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los cambios en el nivel general de precios.

Los montos detallados corresponden a las prestaciones que se abonarán durante agosto de 2026 y estarán sujetos a futuras actualizaciones, de acuerdo con el comportamiento de la inflación y las disposiciones legales que se encuentren vigentes.

AUH.

Los cálculos elaborados fueron considerados únicamente en aquellos casos en los que ANSES no incluyó datos específicos dentro de su comunicación oficial. En ese sentido, se advierte que las cifras estimadas para la jubilación máxima y la Pensión Madre de 7 Hijos podrían presentar pequeñas modificaciones hasta que el organismo previsional publique los valores definitivos.