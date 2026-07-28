Ansiedad en perros: los trucos más efectivos para ayudarlos a recuperar la calma

Cómo calmar a tu perro si tiene ansiedad.

Aunque la ansiedad es una condición que afecta la salud emocional de las personas, también puede presentarse en los perros, donde su aparición se ha vuelto cada vez más frecuente. Para quienes tienen una mascota, conocer los motivos que pueden desencadenar la ansiedad canina resulta fundamental, así como implementar trucos para evitarla.

Los signos de ansiedad en los perros pueden aparecer de distintas maneras: algunos se evidencian en cambios de conducta, como destrozos dentro del hogar o ladridos constantes, mientras que otros pueden reflejarse en señales físicas, entre ellas los temblores o la falta de apetito.

Cuáles son los síntomas de ansiedad en los perros Cuando queda sin compañía dentro del hogar, puede comenzar a romper objetos o provocar daños en el entorno que tiene a su disposición.

o provocar daños en el entorno que tiene a su disposición. A pesar de que está acostumbrado a hacer sus necesidades afuera , puede optar por hacerlo dentro de la vivienda como una forma de expresar su incomodidad o angustia ante la ausencia de sus dueños.

, puede optar por como una forma de expresar su o ante la ausencia de sus dueños. Busca captar la atención de manera insistente mediante conductas exageradas, como lloriqueos , movimientos temblorosos o comportamientos de evidente inquietud.

mediante conductas exageradas, como , movimientos temblorosos o comportamientos de evidente inquietud. Incluso después de haber sido castrado , puede mantener la conducta de intentar montar a otros animales e incluso a personas.

, puede mantener la conducta de intentar montar a otros animales e incluso a personas. En algunos casos, puede recurrir a ingerir sus propias heces como una estrategia para obtener atención. Cómo calmar la ansiedad en los perros Existen distintos métodos para calmar a tu perro si sufre de ansiedad y está muy hiperactivo:

Para evitar y controlar los episodios de ansiedad en los perros , es fundamental brindarles un entorno tranquilo , estable y con hábitos previsibles que les generen confianza.

, es fundamental brindarles un , estable y con hábitos previsibles que les generen confianza. También resulta clave fomentar una socialización adecuada desde las primeras etapas de vida, permitiendo que el animal se relacione de manera progresiva con diferentes personas y otros animales.

desde las primeras etapas de vida, permitiendo que el animal se relacione de manera progresiva con diferentes personas y otros animales. Es recomendable reducir los períodos prolongados de soledad y, cuando no sea posible evitar que quede solo, dejar a su disposición juguetes u objetos de entretenimiento que lo mantengan ocupado.

y, cuando no sea posible evitar que quede solo, dejar a su disposición u objetos de entretenimiento que lo mantengan ocupado. Mantener una rutina diaria organizada, con horarios definidos para los paseos, momentos de recreación y alimentación, ayuda a disminuir la ansiedad del perro, ya que le permite anticipar qué ocurrirá en cada momento del día. También existen métodos de adiestramiento diseñados específicamente para abordar este problema, como la adaptación progresiva y la exposición gradual , herramientas que pueden resultar muy útiles para disminuir los niveles de ansiedad en los perros.

diseñados específicamente para abordar este problema, como la y la , herramientas que pueden resultar muy útiles para disminuir los en los perros. Aquellos animales que presentan cuadros de ansiedad pueden encontrar grandes beneficios en un proceso de entrenamiento , ya que les permite desarrollar mayor seguridad y adquirir recursos para afrontar situaciones que les generan estrés . Mediante el uso del refuerzo positivo , es posible enseñarles órdenes o actividades sencillas y recompensarlos de forma adecuada cada vez que respondan correctamente, fortaleciendo así su confianza .

pueden encontrar grandes beneficios en un proceso de , ya que les permite desarrollar mayor seguridad y . Mediante el uso del , es posible enseñarles órdenes o actividades sencillas y recompensarlos de forma adecuada cada vez que respondan correctamente, fortaleciendo así su . Las caricias suaves , prolongadas y firmes contribuyen a fortalecer la conexión entre el perro y su cuidador, además de ayudar a generar una sensación de tranquilidad y bienestar en el animal.

, prolongadas y firmes contribuyen a fortalecer la conexión entre el perro y su cuidador, además de ayudar a generar una sensación de y Por otro lado, las actividades que estimulan el olfato favorecen un estado de relajación y una actitud más positiva en los perros. Al requerir atención y concentración para explorar los distintos aromas, este tipo de ejercicios implican un desgaste mental que ayuda a reducir la ansiedad y a mantener al animal más equilibrado. Cómo sacar los pelos del perro en la ropa Para reducir la presencia de pelos de perro en la ropa, es posible aplicar algunas recomendaciones sencillas:

Cepillá a tu mascota de manera frecuente: mantener una rutina de cepillado permite retirar gran parte del pelo que el animal desprende naturalmente. Este cuidado resulta aún más necesario en los períodos del año en los que aumenta la caída del pelaje .

de manera frecuente: mantener una rutina de permite retirar gran parte del pelo que el animal desprende naturalmente. Este cuidado resulta aún más necesario en los períodos del año en los que aumenta la . Realizá una limpieza habitual del hogar : pasar la aspiradora con regularidad por sillones, alfombras, pisos y otros espacios donde suele permanecer la mascota ayuda a evitar que el pelo acumulado se extienda por la casa y termine adherido a la ropa .

: pasar la con regularidad por sillones, alfombras, pisos y otros espacios donde suele permanecer la mascota ayuda a y termine adherido a la . Protegé los muebles con fundas o mantas: colocar cobertores sobre sillones, sillas u otros espacios donde suele estar la mascota ayuda a evitar que el pelo quede adherido directamente sobre las superficies. Además, estas protecciones pueden lavarse con facilidad y resultan mucho más prácticas de limpiar que los muebles. Cómo son los perros que viven para cuidar al ganado en la Puna Separá la ropa de uso diario : una buena alternativa es destinar algunas prendas exclusivamente para permanecer dentro del hogar y conservar la ropa que se utiliza para salir libre de pelos. Para lograrlo, es recomendable guardar las prendas de calle en espacios cerrados, como placares o armarios.

: una buena alternativa es destinar algunas prendas exclusivamente para permanecer dentro del hogar y Para lograrlo, es recomendable guardar las en espacios cerrados, como placares o armarios. Revisá los filtros de los electrodomésticos: es importante realizar una limpieza periódica de los filtros de la lavadora y la secadora, ya que mantenerlos en buen estado permite eliminar correctamente los pelos acumulados durante el lavado.

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