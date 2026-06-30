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30 de junio de 2026 - 10:26
Jujuy

El perro Rocco encontró con vida al hombre de 82 años buscado en Aguas Calientes

El perro Rocco siguió su rastro y encontró al adulto mayor que estaba desorientado, con escasa vestimenta y sentado cerca de un arroyo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Rocco encontró con vida al hombre de 82 años buscado en Aguas Calientes

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El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Investigación Penal de El Carmen–Perico, a cargo del agente fiscal Luis Marcelo De Aparici, con la intervención del ayudante fiscal Paul Nicolás Colchar.

El perro Rocco siguió el rastro desde la vivienda

El adulto mayor había sido visto por última vez el 26 de junio, mientras que la denuncia por su desaparición fue radicada al día siguiente. A partir de ese momento, la Fiscalía dispuso un amplio operativo que se desarrolló de manera ininterrumpida y que contó con la participación de distintas unidades especializadas de la Policía de la Provincia y organismos de emergencia.

Durante uno de los rastrillajes, efectivos de la Unidad Especial K-9 comenzaron a trabajar con Rocco desde el domicilio del hombre. El can logró seguir el rastro hasta un sector de abundante vegetación cercano a un arroyo. En un momento del recorrido, el perro presentó un cambio de conducta que alertó a los efectivos y permitió orientar la búsqueda hacia una zona todavía más cerrada y de difícil acceso.

Lo encontraron desorientado y con poca ropa

Al internarse entre la vegetación, los policías encontraron a Timoteo sentado en el suelo, desorientado en tiempo y espacio y con escasa vestimenta.

Luego de confirmar su identidad, se comunicó inmediatamente el hallazgo al resto de los equipos que participaban del operativo y se solicitó la intervención del SAME 107. Los efectivos colaboraron en la inmovilización y el traslado del hombre hasta un sector seguro, donde recibió atención prehospitalaria. Posteriormente, fue derivado al centro de salud más cercano y quedó bajo observación médica.

El trabajo de Rocco fue determinante

Desde la Fiscalía destacaron especialmente el trabajo realizado por la Unidad Especial K-9 y remarcaron que la intervención de Rocco fue determinante para localizar con vida al adulto mayor después de varios días de búsqueda. El can logró detectar el recorrido realizado por Timoteo y guiar a los efectivos hasta el sector de monte en el que se encontraba. La precisión del trabajo permitió reducir el área de búsqueda y llegar a tiempo para brindarle asistencia.

perro Rocco de la policia
El perro Rocco encontró con vida al hombre de 82 años buscado en Aguas Calientes

El perro Rocco encontró con vida al hombre de 82 años buscado en Aguas Calientes

Lo más importante

  • Timoteo Tango Calizaya, de 82 años, fue encontrado con vida.
  • Estaba desaparecido desde el 26 de junio en Aguas Calientes.
  • Fue hallado en una zona de monte de Los Manantiales.
  • El perro Rocco siguió su rastro desde el domicilio.
  • El hombre estaba desorientado y con escasa vestimenta.
  • Fue asistido por el SAME y quedó bajo observación médica.

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