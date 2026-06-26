Alto Comedero: intentó esquivar a un perro y cayó a un zanjón

Vuelco en Alto Comedero.

Un auto protagonizó un vuelco en Alto Comedero luego de que el conductor intentara esquivar a un perro que se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 9:30 y, pese a la violencia de la maniobra, no se registraron personas heridas.

Según la información conocida hasta el momento, el conductor perdió el control del vehículo mientras evitaba atropellar al animal y terminó cayendo a un zanjón ubicado al costado del camino.

El conductor salió sin lesiones Tras el vuelco, el ocupante logró salir del vehículo por sus propios medios y no requirió asistencia médica. El hecho solo provocó daños materiales en el automóvil, que quedó volcado dentro del zanjón.

Las circunstancias del accidente son materia de las actuaciones correspondientes, aunque las primeras versiones indican que la maniobra se produjo para evitar embestir al perro que irrumpió en la calzada.

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