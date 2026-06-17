Nuevas medidas en la causa Adorni: la Justicia analiza operaciones cripto y movimientos en Indio Cuá

La Justicia Federal dispuso nuevas medidas para profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Entre ellas, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para determinar qué plataformas, billeteras virtuales y operadores de criptomonedas funcionaban en Argentina desde 2012.

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La medida busca contrastar la explicación brindada por el funcionario, quien aseguró haber invertido en Bitcoin años atrás y obtenido importantes ganancias a partir de esas operaciones.

Además, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del valor del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad.

El objetivo es determinar si las ganancias declaradas por Adorni son compatibles con la dinámica del mercado de criptomonedas durante esos años.

Otra de las medidas apunta a reconstruir aspectos patrimoniales vinculados a la remodelación de una vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá.

Para ello, la Justicia solicitó los registros de ingresos y egresos al lote donde se realizaron las obras, con el fin de establecer quiénes participaron de los trabajos y qué movimientos estuvieron relacionados con las reformas.

image Nuevas medidas en la causa Adorni

Nuevos gastos detectados en la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Un peritaje realizado sobre el teléfono celular del contratista Matías Tabar reveló una compra de ropa de cama y blanquería por más de ocho millones de pesos.

Ante la sospecha de que la adquisición pudiera estar vinculada al funcionario, el fiscal solicitó información a la empresa emisora de la factura para identificar al destinatario final de los productos.

La situación de la madre del funcionario

Los investigadores también intentan corroborar si Silvia Pais, madre de Manuel Adorni, reside actualmente en el barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui.

En caso de confirmarse, la administración del country deberá informar si ocupa la vivienda como propietaria o inquilina y aportar datos sobre alquileres y expensas.

En paralelo, la fiscalía pidió informes sobre la posible relación laboral de Manuel Adorni y su esposa con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

manuel adorni y su esposa Manuel Adorni y Bettina Angeletti se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias

La Justicia busca determinar qué funciones desempeñaron, si percibieron remuneraciones y si existen declaraciones juradas u otra documentación vinculada a esos empleos.

Además de las medidas vinculadas a las operaciones con criptomonedas, la Justicia busca reconstruir distintos aspectos patrimoniales relacionados con Manuel Adorni y su entorno familiar.

En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó información sobre bienes, movimientos económicos y antecedentes que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio. También pidió datos vinculados a la sucesión familiar, dinero en efectivo y posibles bienes relacionados con su hermano Francisco Adorni, quien es investigado en una causa similar.

Las nuevas medidas forman parte de una investigación que continúa ampliándose y que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el jefe de Gabinete y el crecimiento de su patrimonio en los últimos años.