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1 de agosto de 2026 - 10:49
Economía

Uno por uno, los aumentos confirmados para agosto de 2026

El inicio de agosto llegará con una nueva actualización de aumentos que impactará en distintos gastos habituales de los hogares argentinos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Uno por uno, los aumentos confirmados para agosto de 2026.&nbsp;

Uno por uno, los aumentos confirmados para agosto de 2026. 

El inicio de agosto llegará acompañado por una nueva ronda de aumentos que impactará en distintos gastos habituales de los hogares argentinos. Durante el mes se aplicarán actualizaciones en varios rubros que forman parte del presupuesto mensual, por lo que las familias deberán afrontar nuevos ajustes en sus consumos y servicios.

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Uno por uno, los aumentos confirmados para agosto de 2026

El bolsillo de los argentinos volverá a enfrentar cambios durante agosto de 2026. Una nueva tanda de aumentos llegará en distintos rubros esenciales y gastos frecuentes, con ajustes que podrían modificar la planificación económica de los hogares.

El mayor incremento de agosto estará vinculado a los alquileres que todavía se rigen por contratos firmados bajo la normativa previa. Estos acuerdos tendrán una suba estimada de alrededor del 35%, calculada según la evolución del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Aunque la suba prevista es menor a los incrementos registrados durante 2025, cuando los ajustes superaron el 100% en algunos casos, el aumento de agosto todavía implica un esfuerzo importante para quienes deben actualizar el valor de sus alquileres.

Otro de los rubros que tendrá modificaciones en agosto será el de la medicina prepaga. Las principales empresas del sector anunciaron nuevas actualizaciones en sus cuotas mensuales, con incrementos que llegan hasta el 2,9%.

Los aumentos confirmados son:

  • OSDE: +1,9%.
  • Avalian: +1,9%.
  • Hospital Italiano: +1,9%.
  • Hospital Alemán: +1,9%.
  • Swiss Medical: entre +1,8% y +2%.
  • Galeno: +2,6%.
  • Omint: +2,9%.
  • Sancor Salud: entre +1,9% y +2,9%.
  • Medicus: +2,39%.

Otro de los rubros que tendrá ajustes en agosto será el de las telecomunicaciones. Las empresas del sector anunciaron incrementos en sus servicios de internet, cable y telefonía, con subas estimadas en torno al 2,5%, según la compañía y la modalidad de contratación.

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy

Desde el 1 de agosto comenzarán a aplicarse nuevas tarifas para los servicios de colectivos de media distancia en Jujuy. La actualización alcanzará a los recorridos que unen San Salvador de Jujuy con distintas localidades de los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.

El precio de los pasajes variará de acuerdo con la distancia y el destino elegido. Los usuarios deberán pagar desde $2.875 para los trayectos hacia El Carmen, mientras que los recorridos más extensos, como el viaje a La Quiaca, alcanzarán los $33.700.

Cuánto costará viajar hacia la zona de los Valles

  • El Carmen: $2.875
  • Carabunco: $3.180
  • San Antonio: $3.603
  • Perico: $3.738
  • Monterrico: $3.857
  • Las Pampitas: $4.331
  • Aeropuerto: $5.043
  • Puesto Viejo: $5.784
  • La Mendieta: $6.075
  • Aguas Calientes: $7.020

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