ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados en agosto 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales. Los detalles, en la nota.

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Durante agosto, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales se actualizarán con un incremento del 1,89% , en línea con la inflación de junio publicada por el INDEC. A su vez, continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los beneficiarios de menores ingresos.

Con la actualización del 1,89%, la jubilación mínima ascenderá a $419.775,93 . A ese monto se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno continuará otorgando a quienes perciben los haberes más bajos, por lo que el ingreso total de este grupo alcanzará los $489.775,93 durante agosto .

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total ascenderá a $405.820,74 con el bono extraordinario incluido. A su vez, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $363.843,15 .

El calendario de pagos continuará distribuyéndose de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Asimismo, la ANSES mantendrá la división entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes perciben haberes superiores, con fechas de acreditación diferenciadas para cada grupo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fechas de cobro en agosto de 2026

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: fechas de cobro en agosto de 2026

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de cobro en agosto de 2026

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Qué pasa con la Asignación Universal por Hijo

Además del calendario de pagos, los titulares de las prestaciones pueden verificar la fecha precisa de acreditación y descargar su recibo de haberes desde la plataforma Mi ANSES. El trámite se realiza ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro en agosto de 2026

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Asignación por Embarazo (AUE): fechas de cobro en agosto de 2026

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.