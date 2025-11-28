viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 21:07
Jura.

Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

En la sesión de jura de los nuevos senadores, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich tuvieron un tenso cruce en el Senado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich 

Un momento de alta tensión se vivió este viernes en el Senado durante la sesión especial por la jura de los senadores entre la ministra de Seguridad y flamante senadora, Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Bullrich pidió la palabra en el final de la sesión, pero la vicepresidenta se la negó, y aclaró que durante la reunión de labor parlamentaria se había acordado que nadie iba a haber uso de la palabra. “Señores senadores, en el día de ayer habíamos acordado en reunión de bloques, que no iba a haber discursos en la sesión de hoy”, sostuvo la titular del Senado.

A la jura de la funcionaria asistió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes desde el palco donde observaron al asuncion ovacionaron a Bullrich.

“Quería plantear que hay normas que tenemos que cumplir todos. A todos nos dieron tres invitaciones. Había algunos que entraron con un montón de gente. Todos los senadores merecen el mismo trato, pero ahí se vio que no éramos todos iguales”, sostuvo la flamante senadora.

Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich
Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) adelantó que el 10 de diciembre inician las sesiones extraordinarias. “Esperamos votar el Presupuesto y una Ley Impositiva”, afirmó tras la jura de los 23 senadores electos de ocho provincias.

Todos los nuevos en el Senado

Por La Libertad Avanza juraron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (CABA), Juan Cruz Godoy (Chaco), Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (Entre Ríos), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén), Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

Por la UCR Silvana Schneider (Chaco).

Por el peronismo (Fuerza Patria) Mariano Recalde (CABA), Jorge Capitanich (Chaco), Adán Bahl (Entre Ríos), Martín Soria y Ana Marks (Río Negro) y Cristina López (Tierra del Fuego). Por los partidos provinciales fueron electos Julieta Corroza (Neuquén), Flavia Royón (Salta), Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Neder (Santiago del Estero).

Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich
Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Cruce en el Senado entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

