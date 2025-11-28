Hoy juran 23 nuevos senadores y hay polémica por una legisladora

Senado en Argentina.

Desde las 11, el Senado realiza una sesión pública especial para cumplir con el proceso constitucional de aprobación de diplomas y jura de los nuevos senadores que asumirán el próximo 10 de diciembre. La instancia incluye el debate del dictamen de cada título, con participación de los electos para el quórum, pero sin derecho a votar sobre su propia validación.

El reglamento obliga a analizar uno por uno los diplomas para constatar la validez jurídica y formal de cada elección. El mecanismo ya está en uso en el recinto con la presencia de todas las bancas ocupadas por los electos y los senadores en funciones.

Durante el debate, los nuevos representantes pueden estar presentes, pero no pueden votar sobre la aprobación de su propio título. La votación depende del resto de los legisladores en ejercicio, hasta alcanzar mayoría simple.

El caso Lorena Villaverde y su retorno a comisión De los 24 diplomas originales, 23 llegan al recinto con dictamen positivo y uno, el de Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro), quedó nuevamente en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La medida se fundamenta en la revisión de antecedentes y en la falta de acompañamiento interno dentro de la comisión.

La situación pospone la jura de Villaverde y deja pendiente la resolución para fecha posterior. La Comisión volverá a tratar el caso y luego elevará nueva definición al recinto. El tratamiento de impugnaciones requiere 36 votos con el recinto completo. En este contexto, los espacios políticos hacen recuentos para sostener o bloquear aprobaciones, con contactos cruzados entre bloques durante las últimas horas. La situación empuja negociaciones entre las fuerzas mayoritarias, referentes provinciales y legisladores que responden directamente a gobernadores. Las bancas de representación distrital adquieren peso en la votación. Lorena Villaverde. Lorena Villaverde. Lista completa de senadores electos CABA Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Mariano Recalde (Fuerza Patria) Chaco Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Silvana Schneider (La Libertad Avanza)

Jorge “Coqui” Capitanich (Fuerza Patria) Neuquén Nadia Márquez (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Julieta Carroza (La Neuquinidad – frente provincial) Río Negro Martín Soria (Fuerza Patria)

Ana Marks (Fuerza Patria)

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) — no jura por falta de tratamiento del diploma Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Romina Almeida (La Libertad Avanza)

Adán Bahl (Fuerza Patria) Santiago del Estero Gerardo Zamora (Frente Cívico)

Carmen Moreno (Frente Cívico)

José Emilio Neder (Fuerza Patria) Salta Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Flavia Royón (Primero los salteños – oficialismo provincial) Tierra del Fuego Agustín Coto (Republicanos Unidos – La Libertad Avanza)

María Belén Monte de Oca (Republicanos Unidos – La Libertad Avanza)

Cándida Cristina López (Fuerza Patria)

