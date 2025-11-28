Hoy juran 23 nuevos senadores y hay polémica por una legisladora

El reglamento obliga a analizar uno por uno los diplomas para constatar la validez jurídica y formal de cada elección. El mecanismo ya está en uso en el recinto con la presencia de todas las bancas ocupadas por los electos y los senadores en funciones.
Durante el debate, los nuevos representantes pueden estar presentes, pero no pueden votar sobre la aprobación de su propio título. La votación depende del resto de los legisladores en ejercicio, hasta alcanzar mayoría simple.
El caso Lorena Villaverde y su retorno a comisión
De los 24 diplomas originales, 23 llegan al recinto con dictamen positivo y uno, el de Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro), quedó nuevamente en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La medida se fundamenta en la revisión de antecedentes y en la falta de acompañamiento interno dentro de la comisión.
El tratamiento de impugnaciones requiere 36 votos con el recinto completo. En este contexto, los espacios políticos hacen recuentos para sostener o bloquear aprobaciones, con contactos cruzados entre bloques durante las últimas horas.
La situación empuja negociaciones entre las fuerzas mayoritarias, referentes provinciales y legisladores que responden directamente a gobernadores. Las bancas de representación distrital adquieren peso en la votación.